Глава ExxonMobil представил планы по деятельности в Казахстане

Также он подтвердил намерение компании сохранять долгосрочное присутствие в нефтегазовой отрасли РК

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с президентом ExxonMobil Upstream Дэном Амманном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Они обсудили актуальные вопросы сотрудничества и ход реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли, а также перспективы расширения инвестиционного взаимодействия.

Олжас Бектенов отметил вклад ExxonMobil в укрепление потенциала нефтегазового сектора Казахстана. Правительство заинтересовано в укреплении взаимовыгодных связей, успешной реализации действующих проектов и создании новых возможностей для сотрудничества.

Дэн Амманн представил планы ExxonMobil по перспективам деятельности в Казахстане и подтвердил намерение компании сохранять долгосрочное присутствие в нефтегазовой отрасли страны.

В ходе встречи внимание было уделено внедрению современных технологий, повышению эффективности производственных процессов и развитию геологоразведочных работ.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить совместную работу по ключевым направлениям сотрудничества.