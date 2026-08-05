АНПЗ объявил о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников

В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», пунктом 72 статьи 7 Устава ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (далее – ТОО «АНПЗ») созывается внеочередное общее собрания участников ТОО «АНПЗ» для принятия решения посредством заочного голосования.

Фото: АНПЗ

На рассмотрение внеочередного общего собрания участников ТОО «АНПЗ» выносится следующий вопрос:

О досрочном прекращении полномочий, избрании и определении срока полномочий генерального директора (председателя Правления) ТОО «АНПЗ».

Заочное голосование проводится по бюллетеням. Бюллетень можно скачать на сайте anpz.kz или kmg.kz

Дата вручения бюллетеней участникам: «6» августа 2026 года. Дата окончания приема бюллетеня: «7» августа 2026 года до 10:00 часов.

Просим бюллетень голосования, подписанный уполномоченным лицом, направить на электронный адрес: ref@anpz.kz, оригинал выслать по почте по адресу: 060001, ТОО «АНПЗ» город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1.

Материалы по повестке дня можно получить по телефону 8 (7122) 259-699 или 8 (7172) 789081