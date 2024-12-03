Подросток сорвался с высоты в алматинских горах

Происшествия
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Дана Аменова
корреспондент

В минувшие выходные юноша пошел в поход с группой друзей, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на телеканал «Астана»

Фото: astanatv.kz

Через время поступило сообщение, что один из них упал в районе пика «Хрищатого». На место происшествия отправилась группа спасателей. Туриста нашли, оказали ему первую помощь и спустили на носилках вниз.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в центр детской неотложной помощи. По словам врачей, подросток сорвался и кувырком прокатился вниз примерно 500 метров. На данный момент он находится в отделение нейрохирургии, где получает необходимое лечение.

«Выставлен диагноз «сочетанная травма», закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные раны и ссадины головы, туловища, рук и ног. В приемном покое оказана первичная хирургическая обработка ран, потом ребенка госпитализировали в отделение реанимации. На сегодняшний день его состояние оценивается, как тяжелое, но стабильное, в динамике с улучшением», – заключил заместитель директора по контролю качества медицинских услуг Тохтар Курметбек.

#Алматы #горы #МЧС #подросток #высоты

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