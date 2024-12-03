Подросток сорвался с высоты в алматинских горах

В минувшие выходные юноша пошел в поход с группой друзей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал «Астана»

Фото: astanatv.kz

Через время поступило сообщение, что один из них упал в районе пика «Хрищатого». На место происшествия отправилась группа спасателей. Туриста нашли, оказали ему первую помощь и спустили на носилках вниз.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в центр детской неотложной помощи. По словам врачей, подросток сорвался и кувырком прокатился вниз примерно 500 метров. На данный момент он находится в отделение нейрохирургии, где получает необходимое лечение.