Подросток сорвался с высоты в алматинских горах

В минувшие выходные юноша пошел в поход с группой друзей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал «Астана»
Через время поступило сообщение, что один из них упал в районе пика «Хрищатого». На место происшествия отправилась группа спасателей. Туриста нашли, оказали ему первую помощь и спустили на носилках вниз.
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в центр детской неотложной помощи. По словам врачей, подросток сорвался и кувырком прокатился вниз примерно 500 метров. На данный момент он находится в отделение нейрохирургии, где получает необходимое лечение.
«Выставлен диагноз «сочетанная травма», закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные раны и ссадины головы, туловища, рук и ног. В приемном покое оказана первичная хирургическая обработка ран, потом ребенка госпитализировали в отделение реанимации. На сегодняшний день его состояние оценивается, как тяжелое, но стабильное, в динамике с улучшением», – заключил заместитель директора по контролю качества медицинских услуг Тохтар Курметбек.