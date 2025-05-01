Полководец. Писатель. Патриот День Победы 1 мая 2025 г. 1:30 77 Зиябек Кабульдинов, академик Национальной академии наук РК Бауыржан Момышулы – видный военный и общественный деятель, участник Великой Отечественной войны, один из основоположников казахской военной литературы фото из архива "КП" Детство, юность, первые трудовые будни Бауыржан Момышулы родился 24 декабря 1910 года в ауле Кольбастау Куюкской волости Аулие-Атинского уезда Сырдарьинской области Туркестанского генерал-губернаторства. Жизнь Бауыржана Момышулы охватывает важнейшие этапы истории XX века, которые кардинально изменили традиционный уклад казахского кочевого и полукочевого общества, в том числе оказав огромное воздействие на формирование его мировоззрения и характера. В романе «Наша семья» Бауыржан Момышулы рассказывал: «Отец мой Момыналы, в народе – Момыш, родился четвертым ребенком от деда моего Имаша, высокого, горбоносого, коренастого, сильного старика, который умер в возрасте 92 лет в 1911 году. Мой отец женился в возрасте 33 лет на моей матери Разие, дочери Абдырахмана из рода Байтана. Мать я не помню. Она умерла, когда мне было около трех лет от роду». Особую роль в формировании его мировоззрения играли так называемые «отцовские вечерние школы» – традиционные семейные собрания, во время которых отец, завершив чтение Корана, рассказывал о родословной семьи. В этих беседах подробно излагалась история рода Момыш, описывались судьбы предков, их поступки и жизненные ценности. Для Бауыржана эти рассказы имели не только семейное и историческое значение, но также носили литературно-художественный и биографическо-этнографический характер. Они способствовали развитию его интереса к устному народному творчеству, формированию писательского стиля. Именно в такие вечера закладывался фундамент будущей военной и литературной деятельности. До 13 лет Бауыржан воспитывался у бабушки Қызтумас, вскоре получил среднее образование. Азам русского языка научился, проживая в семье русских тамыров Гончаровых, совершенствовал язык в русской начальной школе-интернате города Аулие-Ата. После окончания школы работал учителем, занимал ряд административных должностей в Жуалинском районе. В 1928 году начал обучение на подготовительном курсе Казахского института народного просвещения в Оренбурге, но вскоре был вынужден прервать его из-за материальных затруднений. После срочной службы некоторое время работал в промышленном банке Чимкента, поступил на годичные курсы при Ленинградской финансовой академии, после окончания которых снова вернулся в город на прежнюю работу в банковской сфере, затем перешел в Алма-Атинский республиканский банк. Служба в армии В 1932 году Бауыржан был призван на действительную военную службу, прослужив около полутора лет в Термезском полку. В январе 1934-го экстерном сдал зачет на командира взвода и уволился в запас. По окончании краткосрочных курсов при Ленинградской финансовой академии в марте 1936 года был вторично призван в ряды Красной армии. По январь 1937-го служил командиром взвода полковой батареи 315-го стрелкового полка 105-й стрелковой дивизии Дальневосточной армии, затем год – помощником командира батареи, а с января 1938-го по февраль 1940-го – командиром батареи того же полка. Далее был назначен на должность командира 202-го отдельного противотанкового дивизиона в Житомире. Был помощником начальника штаба 1-го стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии Киевского особого военного округа, где прослужил до января 1941-го. До июня работал старшим инструктором вневойсковой подготовки Казахского военного комиссариата. Таким образом, к началу войны Бауыржан Момышулы уже имел солидный опыт военной подготовки и офицерское звание старшего лейтенанта. В самом начале войны генерал Иван Васильевич Панфилов был назначен командиром 316-й стрелковой дивизии, сформированной в Алма-Ате из представителей преимущественно Казахстана и соседнего Кыргызстана. Эта знаменитая дивизия отличилась в оборонительных сражениях под Москвой. В течение только одного месяца, обороняя волоколамское направление, уничтожила четыре дивизии Вермахта. Официально дивизия не считалась национальной, но республиканское руководство стремилось поддерживать высокий удельный вес воинов казахской национальности. С июня по 26 ноября 1941 года Бауыржан Момышулы командовал стрелковым батальоном 1073-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии Западного фронта под Москвой. После небольшой военной выучки Момышулы в составе своей дивизии участвовал в обороне Москвы на знаменитом волоколамском направлении. Известно, что его батальон несколько раз попадал в окружение, но каждый раз ему с боями удавалось вырваться, сохранив при этом личный состав, вооружение и военную технику. За мужество и героизм, проявленные в сражениях за период с 16 октября по 15 ноября 1941 года, Иван Панфилов представил его к ордену Ленина. Далее Бауыржан Момышулы командовал 19-м (1073-м) гвардейским стрелковым полком 8-й гвардейской стрелковой дивизии. Будучи уже командиром полка, 5 декабря 1941 года был тяжело ранен в районе деревни Крюково, но продолжал вести командование своим подразделением. За проявленные мужество и героизм в битве под Москвой в августе 1942-го на него был оформлен наградной лист на звание Героя Советского Союза, однако присвоено в то время оно не было. С декабря 1943-го по март 1944-го находился на лечении в госпитале, в марте – декабре 1944-го являлся слушателем курсов при Академии Генерального штаба. Знаменитая «синяя тетрадь» В тяжелых боях под Москвой воины Момышулы преодолели «танкобоязнь», освоили смелые ночные налеты и разгромили резервы гитлеровской дивизии «Мертвая голова». Панфилов давал ему специальные задания, принимая во внимание его приверженность к творческому мышлению, неординарный подход к каждому сражению с противником. Бауыржан Момышулы, располагая малыми силами, добивался внушительных побед над противником, умело маневрируя и применяя ранее неизвестные тактические военные приемы. Все свои наблюдения и выводы он записывал в «синюю тетрадь», позднее они стали наглядным пособием для слушателей Военной академии им. М. В. Фрунзе. В 1942 году комиссар 1075-го полка Мухамедьяров писал жене Бауыржана Момышулы Жамал Мукановой: «7 февраля наш полк, совершив глубокий рейд в тыл противника, с боем освобождал советские села, уничтожая окопавшихся в них немецких оккупантов. В это время командир полка внезапно заболел, и командование принял Бауыржан Момышулы. Предстояло занять один из населенных пунктов, сильно укрепленный противником. Сделав личную рекогнисцировку местности и уточнив обстановку, капитан во главе батальона пошел в наступление. Умелым руководством и личной отвагой Момышулы разгромил фашистов в селе и обратил их в паническое бегство. Не давая опомниться бегущему врагу, преследуя его по пятам, с боем в течение одного дня освободил от немцев 13 советских сел. В этих боях фашисты потеряли только убитыми свыше 800 человек. Нами захвачены большие трофеи. За эту операцию, блестяще проведенную вашим мужем, командование полка представило его к правительственной награде – ордену Красного Знамени». «Талгарец» звучит гордо Будучи командиром полка, Момышулы оперативно отдавал приказы, направленные на усиление боевой готовности его подчиненных. Талгарский полк под его командованием был одним из самых боеспособных подразделений Панфиловской дивизии. 6 июня 1942 года он писал об истории и боевых качествах своего полка: «В казачьей станице Талгар Алма-Атинской области КазССР 15 июля 1941 года из сынов солнечного Казахстана и советской Киргизии генерал Панфилов начал формировать один из полков своей 316-й стрелковой дивизии – 1073-й стрелковый полк. 31 июля весь личный состав полка принял военную присягу... За организованность, порядок и хорошую учебу, достигнутые в результате добросовестной работы над собой всего личного состава, генерал И. В. Панфилов в отличие от других полков назвал наш полк Талгарским. С этим именем полк вступил в бой с немецкими оккупантами. В труднейших условиях наступательных боев на Северо-Западном и Калининском фронтах все поставленные командованием задачи полк выполнил с честью. Название «Талгарский полк» стало нарицательным именем в бою, учебе и в быту. Под этим именем полк стал популярным в дивизии и на страницах печати. Слово «талгарец» стало означать настоящий гвардеец, переживший все невзгоды похода и боевой жизни и радости боевого подвига, радости победы». Красноармеец Рамазан Элебаев написал музыку на стихи командира пулеметной роты гвардии лейтенанта Вершинина, так появилась «Талгарская песня». Позднее текст песни был переписан самим Бауыржаном Момышулы, доработан старшим сержантом Михаилом Кочетовым, а казахская версия – старшим лейтенантом Курманбеком Сагандыковым. В дальнейшем полковник Момышулы обязал личный состав своего полка выучить эту песню и исполнять ее как походную. Песня имела выраженный патриотический характер и подчеркивала вклад казахстанцев в борьбу против нацистской Германии. Этот шаг не только способствовал укреплению патриотизма среди бойцов-казахов и представителей других республик Центральной Азии, но и демонстрировал приверженность своей национальной идентичности даже в условиях советской военной системы. Так, по инициативе Бауыржана Момышулы был сформирован отдельный батальон, состоящий из солдат преимущественно кыргызской национальности, который получил название «Батальон Манаса». Связь с образом знаменитого эпического героя служила источником моральной поддержки и поднятия боевого духа. В феврале 1942 года дивизия уже под командованием генерал-майора И. М. Чистякова в составе 2-го гвардейского стрелкового корпуса прорвала фронт южнее озера Ильмень, действуя в глубоком тылу противника на протяжении 230 км. В условиях суровой зимы Калининской и Ленинградской областей с честью была выполнена поставленная задача соединить Северо-Западный и Калининский фронты, оставляя Демьянскую группировку противника в окружении. В этих боях Панфиловская дивизия уничтожила свыше 10 тыс. вражеских солдат и офицеров, от фашистских захватчиков были освобождены 250 населенных пунктов, сотни тысяч граждан. 8 февраля, очутившись случайно с оторвавшимся от полка взводом разведчиков в районе Большое Шелудько, Момышулы и его бойцы наткнулись на отходящие части противника: колонну до 600 человек и восемь танков. Внезапным огневым налетом его взвод уничтожил до 200 немецких солдат и захватил важные оперативные документы. В красноармейской газете «За Родину» о героизме бойцов писали: «Налет гвардейцев был смел и дерзок. Закрепившись в блиндажах, немцы чувствовали себя в них неуловимыми. Но вот загремело русское «ура», и гвардейцы ринулись на штурм немецких блиндажей. Бойцы подразделения т. Баурджана выбили немцев из шести блиндажей и заняли эти укрепления». Игры как элемент военной подготовки С конца 1943-го в связи с тяжелым ранением Бауыржан Момышулы проходил лечение в военном госпитале, некоторое время пребывал на отдыхе в столице республики. Проводил встречи в различных коллективах, посещал семьи погибших однополчан. Активно интересовался национальной историей. В это время состоялась его встреча с видным советским историком А. М. Панкратовой, эвакуированной из Москвы осенью 1941 года. По ее просьбе он высказывал свои рекомендации и замечания по улучшению академического издания «Истории Казахской ССР». Бауыржан Момышулы был горячим сторонником использования национальных традиций, игр, обычаев в процессе воспитания и подготовки воинов, что видно из его письма в адрес председателя СНК КазССР Нуртаса Ундасынова 18 апреля 1943 года: «Я убедился на опыте своем, что в воспитании боевых качеств бойца имеют колоссальное значение военное прошлое народа и национальные традиции. Игры воспитывают благороднейшие рыцарские качества в джигите. Подвиги славных казахских джигитов Эдіге, Қобланды, Бекет, Истай, Мухамбет, Амангельды, Алпамыс и других должны стать традицией современных джигитов...» Он рассматривал кокпар, байге, аударыспак как элементы не только культурного наследия, но и военной подготовки, видя в них отражение стратегического мышления, выносливости и командного духа. Стремился к тому, чтобы вклад казахских и кыргызских бойцов в победу был признан и отражен в военной истории, а их героизм не оставался в тени общесоветской риторики. В период с 21 января по 28 сентября 1945 года Бауыржан Момышулы командовал 9-й гвардейской стрелковой дивизией 2-го гвардейского стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии. Здесь он также показал высокие управленческие и боевые качества. В операции в районе станции Приткуль его дивизия прорвала три полосы сильно укрепленных оборонительных сооружений противника, продвинулась вперед до 8 км, освободив 15 населенных пунктов, уничтожила 950 немецких солдат и офицеров, 25 орудий, 50 пулеметов и минометов, 35 танков. Дивизия активно участвовала в боях под Москвой, за Истру, Сталинград, Великие Луки, Новосокольники, Духовщину, Смоленск и завершила войну в Курляндии. Герой военных произведений Бауыржан Момышулы участвовал в 207 боях, шесть раз был ранен, пять раз выходил из окружения. За проявленные мужество, отвагу, смелость в годы войны награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и многими боевыми медалями. Во внеочередном порядке получал офицерские звания: 19 декабря 1941 года ему было присвоено звание капитана, 10 мая 1942-го – майора, 2 октября 1942-го – подполковника, 10 июня 1943-го – гвардии полковника. Среди боевых товарищей он пользовался огромным авторитетом. 25 июля 1943 года в день второй годовщины 19-го гвардейского стрелкового полка ему в подарок был преподнесен маузер от однополчан-офицеров. Жизнь и подвиги Момышулы легли в основу многих художественных произведений: повести А. Бека «Волоколамское шоссе», книг А. Кривицкого «Вовеки не забуду», Д. Снегина «На дальних подступах» и «В наступлении», М. Габдуллина «Мои фронтовые друзья», А. Нуршаихова «Истина и легенда», художественного фильма «За нами Москва», пьесы В. Шацкого «Волоколамское шоссе». К 1948 году Бауыржан Момышулы окончил полный курс Высшей ордена Суворова I степени Военной академии им. К. Ворошилова. Вместо назначения на командные должности в действующей армии боевого офицера оставили преподавать в академии, что фактически ограничило его дальнейшую военную карьеру. В 45 лет он был вынужден покинуть армейскую службу, что стало для него серьезным морально-психологическим ударом. В течение пяти лет он преподавал оперативное искусство и пользовался особым уважением со стороны слушателей и коллег. В этот период Момышулы активно занимался воспитательной, военно-патриотической работой. Призывал своих коллег-командиров корректно относиться к подчиненным: «Кричать на подчиненных – не есть метод воспитания – он вреден». Учил сохранять жизнь своих солдат: «Идеал боя – выиграть бой без потерь». Считал человека главной и решающей силой войны, уделял большое внимание обеспечению надежного тыла. 12 января 1956 года состоялось внеочередное собрание кафедры, где было объявлено об увольнении Бауыржана Момышулы. Начальник кафедры генерал-лейтенант С. М. Рогачевский в прощальной речи отметил его как честного труженика, способного офицера с широким кругозором, пользовавшегося авторитетом и уважением. Полковник И. Г. Баев подчеркнул, что он «унаследовал лучшие боевые и благородные качества казахского народа, самобытность и внес ценный вклад в советский патриотизм – честность, любовь к Родине, прозорливость, выносливость, гордость и храбрость... Его заслуги в Великой Отечественной войне велики, поэтому неслучайно, что его образ увековечен в художественной литературе как символ стойкости, мужества и бесстрашия нашего простого советского офицера. Его образ живет не только у нас, но во многих странах за пределами нашей Родины». Литературная работа После выхода в отставку Бауыржан Момышулы всецело посвятил себя литературной деятельности и общественной работе. Уходя из академии, он обратился с письмом к маршалу Советского Союза Г. К. Жукову с двумя просьбами: просил предоставить двух-трехкомнатную квартиру в Алма-Ате или Москве для «занятия писательской работой» и разрешить доступ в архив Министерства обороны СССР. Дневники военного периода в дальнейшем помогли стать ему талантливым военным писателем, автором многих художественных произведений, таких как «Наша семья», «История одной ночи», «Тулеген Тохтаров», «Фронтовые встречи», «Дневник офицера», «Кубанские встречи» и многие другие. Широкую известность снискал роман «За нами Москва». Художественные произведения Бауыржана Момышулы выходили большими тиражами (например, книга «История одной ночи» издана в 1956 году тиражом в 30 тыс. экземпляров). Они выдержали испытание временем и вошли в историю казахской культуры, стали ее подлинным достоянием. Момышулы заметно и выгодно отличался от многих писателей военного жанра: «Художественных произведений в полном смысле слова, то есть таких произведений, которые построены на вымысле, я не пишу. Своей задачей считаю обобщение опыта личного и своих боевых товарищей». Его труд по достоинству оценивали известные писатели СССР. В своей рецензии на рассказ «История одной ночи» А. И. Осокина писала: «В литературу вступает человек, хорошо знающий войну. Советский воин, фронтовик, он несет в литературу богатейший жизненный опыт». Ф. Колунцева в рецензии на повесть «Наша семья» отметила: «Момышулы пишет о том, что пережито им, что ему хорошо знакомо. Это придает описываемым событиям достоверность и убедительность». А. Парфенов в рецензии на книгу «За нами Москва» подчеркнул: «Бауыржан Момышулы известен в советской литературе как один из героев повести А. Бека «Волоколамское шоссе», как героический панфиловец, чье мужество и доблесть служили превосходным примером для тысячи солдат и офицеров в решающие дни незабываемой обороны Москвы… У Б. Момышулы есть свой голос, и поставлен он правильно». Бауыржан Момышулы выступал на многих крупных писательских съездах и собраниях. 8 декабря 1958 года во время Декады казахской литературы и искусства в Москве он особо остановился на необходимости усиления работы в сфере художественной литературы на военную тематику: «Писатель, пищущий о войне, должен правдиво и ярко изображать картины боевой действительности». А через неделю, выступая перед военными Московского гарнизона самокритично отметил: «Я не считаю себя писателем, я всего лишь записывающий военный». Вместе с тем он полагал: «Писателю недостаточно университетского образования, ему надо пройти большую жизненную школу, чтобы вывести своих героев из самых глубин народной жизни. Непосредственность, искренность и яркость изображения характера и внутреннего мира нашего современника невозможно только кабинетными домыслами – надо быть в гуще народа». Президиум Союза писателей Казахстана 16 марта 1959 года постановил «определить писателя Момышулы руководителем комиссии по военной литературе», в этом статусе он активно сотрудничал с Союзом писателей СССР, в декабре стал членом Комиссии по военно-художественной литературе, часто бывал в командировках от Союза писателей Казахстана для сбора архивных материалов. Пользовался моральной поддержкой именитых казахских писателей. Например, 20 февраля 1961 года в личной телеграмме классика казахской литературы М. О. Ауэзова значилось: «Солидарно со всеми твоими хорошими друзьями, читателями всегда неизменно радуюсь за тебя: доблестный воин стал дорогим писателем. Живи, процветай, достигни вершин, не достигнутых никем из нас, твоих современников». Лидер Кубинской революции Фидель Кастро также очень уважительно относился к полководцу. Однажды, будучи в Ташкенте, он сказал: «Я мечтал быть на родине Бауыржана Момышулы и Джамбула Джабаева». А в ноябре 1963 года уже сам Момышулы побывал на Кубе по приглашению министра обороны Рауля Кастро. На первой странице местной газеты «Ой» была опубликована статья «Знаменитый воин, советский полковник Бауыржан Момышулы на Кубе». Во время поездки он выступал на фабриках, заводах, в воинских частях, учебных заведениях, читал лекции в военных академиях, встречался с государственными деятелями, в том числе лично с Раулем Кастро. В той беседе Бауыржан Момышулы прямо указал на свою религиозную принадлежность, отметив, что получил начальное образование в религиозной школе и является верующим мусульманином, но в то же время придерживается коммунистических убеждений. По итогам поездки была написана книга «Кубинские впечатления», изданная тиражом в 200 тыс. экземпляров. В 1975 году за значительный вклад в развитие национальной культуры, патриотическое и интернациональное воспитание Бауыржан Момышулы был удостоен Государственной премии Казахской ССР и отмечен орденом Трудового Красного Знамени. Общественная деятельность Бауыржан Момышулы был убежденным сторонником увековечения памяти о мужестве и героизме фронтовиков, особенно воинов легендарной Панфиловской дивизии. 17 мая 1946 года, накануне празднования пятилетия сражения под Москвой, он писал второму секретарю Компартии Казахстана Жумабаю Шаяхметову: «Қадірлі Жумаке, я не сомневаюсь, что в правительственных кругах Казахстана продолжают по сердцу отдавать должное делам боевым гвардейцев-казахстанцев Панфиловской дивизии. Я не имею оснований сомневаться также, что и ЦК партии, и Правительство Казахстана помнят, что в ноябре 1946 года – пятилетие боев под Москвой, пятилетие со дня гибели Ивана Васильевича Панфилова, пятилетие преобразования первой боевой дивизии из казахстанцев в 8-ю гвардейскую дивизию. Дату 17 ноября 1941 года мы считаем днем проявления массового героизма личным составом дивизии, днем проявления высокого патриотизма и творческой инициативы сынами Казахстана в тяжелый час испытаний». В связи с этим он предложил партийному руководителю ряд первоочередных мер: «Созвать слет демобилизованных панфиловцев – ветеранов подмосковных боев, подготовить к проведению айтысов акынами и жоктау по Панфилову и погибшим героям, организовать в кинотеатрах просмотр документальных и художественных фильмов, посвященных дивизии и героям войны. В этот день в столице Казахстана должна быть торжественно обставлена закладка памятника генералу Панфилову». Бауыржан Момышулы выступал активным сторонником сбора архивных материалов и воспоминаний фронтовиков с целью сохранить сведения о подвигах казахов и казахстанцев, высказывая в этом плане некоторые сожаления. 20 октября 1948 года он писал: «Казахский народ в годы войны выдержал суровый экзамен. Казахский воин стал популярным как сын отважного народа, народа большого боевого, трудового и духовного подъема. Слово «казах» стало заслуженно популярным не только среди дружественных, братских народов Советского Союза, но и за его пределами... Неумение собирать материалы, обобщать их и реализовывать в виде научных трудов и литературных произведений – то, чем мы страдаем до сих пор – является свидетельством лишь нашей неорганизованности, творческого бессилия и беспомощности». В преддверии празднования Победы Бауыржан Момышулы обратился к Канышу Сатпаеву с предложениями организовать и провести ряд важных мероприятий: «В городе Алма-Ате открыть Суворовское училище, куда принять детей погибших и пострадавших в Отечественной войне воинов-казахстанцев. Это училище должно стать базой выращивания кадрового офицерского корпуса для частей и соединений национальных формирований в Казахстане… Взять в учет выросших за время Отечественной войны офицеров-казахстанцев. Закаленных в огне боев, получивших большой опыт и подающих надежду стать способными офицерами отозвать с фронтов, пропустить через курсы усовершенствования с таким расчетом, чтобы ко дню организации НКО КазССР в его частях и соединениях иметь возможность укомплектовать его коренными офицерскими кадрами, имея в виду, что только они смогут правильно разрешать вопросы воинского воспитания и обучения с учетом национальных, этнографических и психологических особенностей наших земляков… Немедленно приступить к сбору и изучению материалов на тему «Казахстан в Великой Отечественной войне». Ведущим писателям к первому мая закончить и сдать в печать произведения, отражающие борьбу Казахстана с немецкими захватчиками на фронте и в тылу, выпустить кинофильм и написать пьесы по этой же теме, издать сборник фронтового творчества участников войны». Не получив звезду Героя Советского Союза в годы войны, Бауыржан Момышулы сам активно ходатайствовал о присвоении такого звания землякам. Например, 10 сентября 1960 года обращался к руководителю правительства Казахстана Жумабеку Ташеневу: «То, что лейтенант 150-й стрелковой дивизии Рахимжан Кошкарбаев действительно первым ворвался в Рейхстаг и вместе с красноармейцем Григорием Булатовым поднял красный флаг над цитаделью фашизма, является неоспоримым фактом». Бауыржан Момышулы активно пропагандировал национальную историю: «Мы – народ с древней культурой. Наш народ первым оседлал первобытных скакунов. Конница Александра Македонского ездила на коне без седла, не знала, что такое стремена, а мои предки – саки – оседлали коня, имели пики, луки... Мы имеем свое национальное достоинство. Несмотря на исторические невзгоды, мы сохранились как нация. Мы сохранили свой язык, свою культуру на огромном пространстве от Турфанской долины до Волги». Будучи истинным патриотом своего народа и Родины, Бауыржан Момышулы писал: «Я люблю свой народ, я за него страдаю, переживаю, совершаю ошибки, говорю глупости, делаю хорошие дела, если это проявление национализма, то я – националист». Народ, в том числе и фронтовые соратники, отвечали ему взаимностью, выражая искреннюю любовь и уважение. В декабре 1971-го его полковой комиссар А. Мухамедьяров говорил: «Ты олицетворяешь лучшие черты гвардейца-панфиловца. Не зря твой прообраз стал примером для всех воинов в борьбе со злейшим врагом человечества – фашизмом». Память останется навечно В 1982 году Бауыржан Момышулы ушел из жизни и был похоронен на кладбище «Кенсай» в Алматы. Согласно воспоминаниям его сына Бахытжана Момышулы, он сам определил форму своего захоронения, отдав предпочтение скромности и соответствию исламским канонам: его могила должна быть окружена простой оградой с четырьмя деревьями по углам, без крупных мемориальных сооружений, противоречащих нормам ислама. Однако эта его последняя воля не была выполнена: по распоряжению Д. А. Кунаева на месте захоронения установили монументальный надгробный бюст из мрамора и бронзы. Задолго до своей кончины Бауыржан Момышулы оставил завещание, в котором был ряд просьб: похоронить его на кладбище в горах; расходы на похороны погасить из наличных сумм из его же текущего счета в сберкассе; после похорон не устраивать никаких поминок; все вещи (включая мундштуки, ручки и карандаши) безвозмездно сдать в музей, а весь личный архив – в Центральный архив, как и всю его личную библиотеку. Память о Бауыржане Момышулы в Казахстане сохранилась в наименованиях организаций, населенных пунктов, улиц и проспектов городов, различных государственных объектов. В середине 1980-х на экраны вышел хроникальный фильм «Момышулы» А. Нуршаихова и В. Татенко. 10 декабря 2010 года в Алматы в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев состоялось торжественное открытие памятника. После войны со стороны ученых, фронтовиков, общественных и государственных деятелей было немало инициатив по присвоению Бауыржану Момышулы звания Героя Советского Союза. В свое время отказ мог быть связан не только с проявлениями армейского шовинизма, но и с факторами личной неприязни. В частности, ключевую роль могли сыграть конфликтные отношения с маршалом Советского Союза министром обороны СССР А. А. Гречко. Бауыржан Момышулы не скрывал своего критического отношения к маршалу, допуская в его адрес резкие высказывания. Этот личностный конфликт, вероятно, оказал определенное влияние на его военную карьеру и стал одной из причин, по которой его боевые заслуги не были отмечены высшей наградой. Насколько серьезным было это противостояние свидетельствует тот факт, что даже личные просьбы Д. А. Кунаева к Л. И. Брежневу не смогли изменить ситуацию и повлиять на решение о награждении. Известно, например, что еще 14 декабря 1955 года полковник Логвиненко обращался к своему боевому соратнику: «Мы до сих пор не поймем, почему ты остался вне списков Героев Советского Союза». Обращения на этот счет поступали регулярно: накануне празднования 20-летия, 30-летия и 40-летия Победы. Подобные обращения активизировались на заре независимости Казахстана. 5 марта 1990 года академик М. К. Козыбаев писал на имя руководителя Казахстана Н. А. Назарбаева: «Имя Б. Момышулы стало легендарным еще в годы войны, а после войны он превратился в национального героя… Момышулы скончался, так и не дождавшись восстановления исторической справедливости». По заданию председателя Казахского республиканского совета ветеранов войны и труда Героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова в марте 1990 года его заместитель К. Г. Коновалов побывал в командировке в Центральном архиве Министерства обороны СССР в Подольске в целях поиска документов о представлении его к званию Героя Советского Союза, но там ничего не было обнаружено. Седьмого мая группа журналистов из Кыргызстана через газету «Эмгекке даңқ» также обратилась к властям Казахстана с просьбой о присвоении Бауыржану Момышулы звания Героя. 15 августа члены общества «Қазақ тілі» из Экибастуза обратились с этой же просьбой уже напрямую к Президенту СССР М. С. Горбачеву. На расширенном заседании президиума Алма-Атинской секции ветеранов-панфиловцев 28 сентября 1990 года ветеран Н. Торекулов подчеркнул: «Я познакомился с Бауыржаном Момышулы под городом Холм. Наш командир полка представил его нам как самого храброго офицера дивизии». Фронтовик И. Д. Рябинин также говорил: «Я служил в полку, которым командовал Бауыржан Момышулы, рядовым солдатом. Прошел всю войну. Храбрее Момышулы у нас не было в дивизии ни одного офицера». Пятого ноября председатель Алма-Атинского городского Совета народных депутатов Компартии Казахстана А. Байкенов обратился к первому секретарю ЦК КП Казахстана Н. А. Назарбаеву с просьбой о присвоении Бауыржану Момышулы звания Героя Советского Союза: «Учитывая большое общественно-политическое значение жизни и деятельности Баурджана Момышулы, его литературного наследия, особые заслуги в патриотическом и интернациональном воспитании трудящихся республики и в связи с 80-летием со дня рождения президиум Алма-Атинского городского Совета народных депутатов, бюро Алма-Атинского горкома Компартии Казахстана ходатайствуют о присвоении звания Героя Советского Союза видному сыну казахского народа Баурджану Момышулы». Н. А. Назарбаев лично обратился с аналогичной просьбой к М. С. Горбачеву. И 12 декабря 1990 года указом Президента СССР Бауыржан Момышулы был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Бауыржан Момышулы остался в памяти казахстанцев образцом истинного Героя, прославленного полководца, военного педагога, талантливого писателя, активного общественного деятеля, носителя самых лучших народных традиций и обычаев. Он активно осмысливал вопросы национальной гордости, исторической памяти и роли казахского народа в советской системе. В личных записях Бауыржан Момышулы называл любовь к своему народу ахиллесовой пятой: «Я люблю свой народ, я за него страдаю и за него совершаю ошибки». Под этими «страданиями», вероятно, можно понимать и некоторое разочарование, связанное с неосуществленными по ряду причин жизненными планами. #память #история #ВОВ #Бауыржан Момышулы