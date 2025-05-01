Детство, юность, первые трудовые будни

Бауыржан Момышулы родился 24 декабря 1910 года в ауле Кольбастау Куюкской волости Аулие-Атинского уезда Сырдарьин­ской области Туркестанского генерал-губернаторства. Жизнь Бауыржана Момышулы охватывает важнейшие этапы истории XX века, которые кардинально изменили традиционный уклад казахского кочевого и полукочевого общества, в том числе оказав огромное воздействие на формирование его мировоззрения и характера.

В романе «Наша семья» Бауыржан Момышулы рассказывал: «Отец мой Момыналы, в народе – Момыш, родился четвертым ребенком от деда моего Имаша, высокого, горбоносого, коренастого, сильного старика, который умер в возрасте 92 лет в 1911 году. Мой отец женился в возрасте 33 лет на моей матери Разие, дочери Абдырахмана из рода Байтана. Мать я не помню. Она умерла, когда мне было около трех лет от роду».

Особую роль в формировании его мировоззрения играли так называемые «отцовские вечерние школы» – традиционные семейные собрания, во время которых отец, завершив чтение Корана, рассказывал о родословной семьи. В этих беседах подробно излагалась история рода Момыш, описывались судьбы предков, их поступки и жизненные ценности.

Для Бауыржана эти рассказы имели не только семейное и историческое значение, но также носили литературно-художест­венный и биографическо-этнографический характер. Они способствовали развитию его интереса к устному народному творчеству, формированию писательского стиля. Именно в такие вечера закладывался фундамент будущей военной и литературной деятельности.

До 13 лет Бауыржан воспитывался у бабушки Қызтумас, вскоре получил среднее образование. Азам русского языка научился, проживая в семье русских тамыров Гончаровых, совершенствовал язык в русской начальной школе-интернате города Аулие-Ата. После окончания школы работал учителем, занимал ряд административных должностей в Жуалинском районе.

В 1928 году начал обучение на подготовительном курсе Казахского института народного просвещения в Оренбурге, но вскоре был вынужден прервать его из-за материальных затруднений. После срочной службы некоторое время работал в промышленном банке Чимкента, поступил на годичные курсы при Ленинградской финансовой академии, после окончания которых снова вернулся в город на прежнюю работу в банковской сфере, затем перешел в Алма-Атинский республиканский банк.

Служба в армии

В 1932 году Бауыржан был приз­ван на действительную воен­ную службу, прослужив около полутора лет в Термезском полку. В январе 1934-го экстерном сдал зачет на командира взвода и уволился в запас. По окончании краткосрочных курсов при Ленинградской финансовой академии в марте 1936 года был вторично призван в ряды Крас­ной армии. По январь 1937-го служил командиром взвода полковой батареи 315-го стрелкового полка 105-й стрелковой дивизии Дальневосточной армии, затем год – помощником командира батареи, а с января 1938-го по февраль 1940-го – командиром батареи того же полка.

Далее был назначен на долж­ность командира 202-го отдельного противотанкового дивизиона в Житомире. Был помощником начальника штаба 1-го стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии Киевского особого воен­ного округа, где прослужил до января 1941-го. До июня работал старшим инструктором вневойсковой подготовки Казахского военного комиссариата. Таким образом, к началу войны Бауыржан Момыш­улы уже имел солидный опыт военной подготовки и офицерское звание старшего лейтенанта.

В самом начале войны генерал Иван Васильевич Панфилов был назначен командиром 316-й стрелковой дивизии, сформированной в Алма-Ате из представителей преимущественно Казахстана и соседнего Кыргызстана. Эта знаменитая дивизия отличилась в оборонительных сражениях под Москвой. В течение только одного месяца, обороняя волоколамское направление, уничтожила четыре дивизии Вермахта. Официально дивизия не считалась национальной, но республиканское руководство стремилось поддерживать высокий удельный вес воинов казахской национальности.

С июня по 26 ноября 1941 года Бауыржан Момышулы командовал стрелковым батальоном 1073-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии Западного фронта под Москвой. После небольшой военной выучки Момыш­улы в составе своей дивизии участвовал в обороне Москвы на знаменитом волоколамском направлении. Известно, что его батальон несколько раз попадал в окружение, но каждый раз ему с боями удавалось вырваться, сохранив при этом личный состав, вооружение и военную технику. За мужество и героизм, проявленные в сражениях за период с 16 октября по 15 ноября 1941 года, Иван Панфилов представил его к ордену Ленина.

Далее Бауыржан Момышулы командовал 19-м (1073-м) гвардейским стрелковым полком 8-й гвардейской стрелковой дивизии. Будучи уже командиром полка, 5 декабря 1941 года был тяжело ранен в районе деревни Крюково, но продолжал вести командование своим подразделением. За проявленные мужество и героизм в битве под Москвой в августе 1942-го на него был оформ­лен наградной лист на звание Героя Советского Союза, однако присвоено в то время оно не было. С декабря 1943-го по март 1944-го находился на лечении в госпитале, в марте – декабре 1944-го являлся слушателем курсов при Академии Генерального штаба.

Знаменитая

«синяя тетрадь»

В тяжелых боях под Москвой воины Момышулы преодолели «танкобоязнь», освоили смелые ночные налеты и разгромили резервы гитлеровской дивизии «Мертвая голова». Панфилов давал ему специальные задания, принимая во внимание его приверженность к творческому мышлению, неординарный подход к каждому сражению с противником.

Бауыржан Момышулы, располагая малыми силами, добивался внушительных побед над противником, умело маневрируя и применяя ранее неизвестные тактические военные приемы. Все свои наблюдения и выводы он записывал в «синюю тетрадь», позднее они стали наглядным пособием для слушателей Военной академии им. М. В. Фрунзе.

В 1942 году комиссар 1075-го полка Мухамедьяров писал жене Бауыржана Момышулы Жамал Мукановой: «7 февраля наш полк, совершив глубокий рейд в тыл противника, с боем освобож­дал советские села, уничтожая окопавшихся в них немецких оккупантов. В это время командир полка внезапно заболел, и командование принял Бауыржан Момышулы. Предстояло занять один из населенных пунктов, сильно укрепленный противником. Сделав личную рекогнисцировку местности и уточнив обстановку, капитан во главе батальона пошел в наступление.

Умелым руководством и личной отвагой Момышулы разгромил фашистов в селе и обратил их в паническое бегство. Не давая опомниться бегущему врагу, преследуя его по пятам, с боем в течение одного дня освободил от немцев 13 советских сел. В этих боях фашисты потеряли только убитыми свыше 800 человек. Нами захвачены большие трофеи. За эту операцию, блестяще проведенную вашим мужем, командование полка представило его к правительственной награде – ордену Красного Знамени».

«Талгарец»

звучит гордо

Будучи командиром полка, Момышулы оперативно отдавал приказы, направленные на усиление боевой готовности его подчиненных. Талгарский полк под его командованием был одним из самых боеспособных подразделений Панфиловской дивизии.

6 июня 1942 года он писал об истории и боевых качествах своего полка: «В казачьей станице Талгар Алма-Атинской области КазССР 15 июля 1941 года из сынов солнечного Казахстана и советской Киргизии генерал Панфилов начал формировать один из полков своей 316-й стрелковой дивизии – 1073-й стрелковый полк. 31 июля весь личный состав полка принял военную присягу...

За организованность, порядок и хорошую учебу, достигнутые в результате добросовестной работы над собой всего личного состава, генерал И. В. Панфилов в отличие от других полков назвал наш полк Талгарским. С этим именем полк вступил в бой с немецкими оккупантами. В труднейших условиях наступательных боев на Северо-Западном и Калининском фронтах все поставленные командованием задачи полк выполнил с честью. Название «Талгарский полк» стало нарицательным именем в бою, учебе и в быту. Под этим именем полк стал популярным в дивизии и на страницах печати. Слово «талгарец» стало означать настоящий гвардеец, переживший все невзгоды похода и бое­вой жизни и радости боевого подвига, радости победы».

Красноармеец Рамазан Элебаев написал музыку на стихи командира пулеметной роты гвардии лейтенанта Вершинина, так появилась «Талгарская пес­ня». Позднее текст песни был переписан самим Бауыржаном Момышулы, доработан старшим сержантом Михаилом Кочетовым, а казахская версия – старшим лейтенантом Курманбеком Сагандыковым.

В дальнейшем полковник Момышулы обязал личный сос­тав своего полка выучить эту песню и исполнять ее как походную. Пес­ня имела выраженный патрио­тический характер и подчеркивала вклад казахстанцев в борьбу против нацистской Германии.

Этот шаг не только способствовал укреплению патриотизма среди бойцов-казахов и представителей других республик Центральной Азии, но и демонстрировал приверженность своей национальной идентичности даже в условиях советской воен­ной системы. Так, по инициативе Бауыржана Момышулы был сформирован отдельный батальон, состоящий из солдат преимущественно кыргызской национальности, который получил название «Батальон Манаса». Связь с образом знаменитого эпического героя служила источником моральной поддержки и поднятия боевого духа.

В феврале 1942 года дивизия уже под командованием генерал-майора И. М. Чистякова в составе 2-го гвардейского стрелкового корпуса прорвала фронт южнее озера Ильмень, действуя в глубоком тылу противника на протяжении 230 км. В условиях суровой зимы Калининской и Ленинградской областей с честью была выполнена поставленная задача соединить Северо-Западный и Калининский фронты, оставляя Демьянскую группировку противника в окружении. В этих боях Панфиловская дивизия уничтожила свыше 10 тыс. вражеских солдат и офицеров, от фашистских захватчиков были освобождены 250 населенных пунктов, сотни тысяч граждан.

8 февраля, очутившись случайно с оторвавшимся от полка взводом разведчиков в районе Большое Шелудько, Момыш­улы и его бойцы наткнулись на отходящие части противника: колонну до 600 человек и восемь танков. Внезапным огневым налетом его взвод уничтожил до 200 немецких солдат и захватил важные оперативные документы.

В красноармейской газете «За Родину» о героизме бойцов писа­ли: «Налет гвардейцев был смел и дерзок. Закрепившись в блиндажах, немцы чувствовали себя в них неуловимыми. Но вот загремело русское «ура», и гвардейцы ринулись на штурм немецких блиндажей. Бойцы подразделения т. Баурджана выбили немцев из шести блиндажей и заняли эти укрепления».

Игры как элемент военной подготовки

С конца 1943-го в связи с тяжелым ранением Бауыржан Момышулы проходил лечение в военном госпитале, некоторое время пребывал на отдыхе в столице республики. Проводил встречи в различных коллективах, посещал семьи погибших однополчан. Активно интересовался национальной историей. В это время состоялась его встреча с видным советским историком А. М. Панкратовой, эвакуированной из Москвы осенью 1941 года. По ее просьбе он высказывал свои рекомендации и замечания по улучшению академического издания «Истории Казахской ССР».

Бауыржан Момышулы был горячим сторонником использования национальных традиций, игр, обычаев в процессе воспитания и подготовки воинов, что видно из его письма в адрес председателя СНК КазССР Нуртаса Ундасынова 18 апреля 1943 года: «Я убедился на опыте своем, что в воспитании боевых качеств бойца имеют колоссальное значение военное прошлое народа и национальные традиции. Игры воспитывают благороднейшие рыцарские качества в джигите. Подвиги славных казахских джигитов Эдіге, Қобланды, Бекет, Истай, Мухамбет, Амангельды, Алпамыс и других должны стать традицией современных джигитов...»

Он рассматривал кокпар, байге, аударыспак как элементы не только культурного наследия, но и военной подготовки, видя в них отражение стратегического мышления, выносливости и командного духа. Стремился к тому, чтобы вклад казахских и кыргызских бойцов в победу был признан и отражен в военной истории, а их героизм не оставался в тени общесоветской риторики.

В период с 21 января по 28 сентября 1945 года Бауыржан Момыш­улы командовал 9-й гвардейской стрелковой дивизией 2-го гвардейского стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии. Здесь он также показал высокие управленческие и боевые качества.

В операции в районе станции Приткуль его дивизия прорвала три полосы сильно укрепленных оборонительных сооружений противника, продвинулась вперед до 8 км, освободив 15 населенных пунктов, уничтожила 950 немецких солдат и офицеров, 25 орудий, 50 пулеметов и минометов, 35 танков. Дивизия активно участвовала в боях под Москвой, за Истру, Сталинград, Великие Луки, Новосокольники, Духовщину, Смоленск и завершила войну в Курляндии.

Герой военных произведений

Бауыржан Момышулы участвовал в 207 боях, шесть раз был ранен, пять раз выходил из окружения. За проявленные мужество, отвагу, смелость в годы войны награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны I степени, двумя орденами Крас­ной Звезды и многими боевыми медалями. Во внеочередном порядке получал офицерские звания: 19 декабря 1941 года ему было присвоено звание капитана, 10 мая 1942-го – майора, 2 октября 1942-го – подполковника, 10 июня 1943-го – гвардии полковника.

Среди боевых товарищей он пользовался огромным авторитетом. 25 июля 1943 года в день второй годовщины 19-го гвардейского стрелкового полка ему в подарок был преподнесен мау­зер от однополчан-офицеров.

Жизнь и подвиги Момышулы легли в основу многих художественных произведений: повести А. Бека «Волоколамское шоссе», книг А. Кривицкого «Вовеки не забуду», Д. Снегина «На дальних подступах» и «В наступлении», М. Габдуллина «Мои фронтовые друзья», А. Нуршаихова «Истина и легенда», художественного фильма «За нами Москва», пьесы В. Шацкого «Волоколамское шоссе».

К 1948 году Бауыржан Момыш­улы окончил полный курс Высшей ордена Суворова I степени Военной академии им. К. Ворошилова. Вместо назначения на командные должности в действующей армии боевого офицера оставили преподавать в академии, что фактически ограничило его дальнейшую военную карьеру. В 45 лет он был вынужден покинуть армейскую службу, что стало для него серьезным морально-психологическим ударом.

В течение пяти лет он преподавал оперативное искусство и пользовался особым уважением со стороны слушателей и коллег. В этот период Момышулы активно занимался воспитательной, военно-патриотической работой. Призывал своих коллег-командиров корректно относиться к подчиненным: «Кричать на подчиненных – не есть метод воспитания – он вреден». Учил сохранять жизнь своих солдат: «Идеал боя – выиграть бой без потерь». Считал человека главной и решающей силой войны, уделял большое внимание обеспечению надежного тыла.

12 января 1956 года состоялось внеочередное собрание кафедры, где было объявлено об увольнении Бауыржана Момышулы. Начальник кафедры генерал-лейтенант С. М. Рогачевский в прощальной речи отметил его как честного труженика, способного офицера с широким кругозором, пользовавшегося авторитетом и уважением. Полковник И. Г. Баев подчеркнул, что он «унаследовал лучшие боевые и благородные качества казахского народа, самобытность и внес ценный вклад в советский патриотизм – честность, любовь к Родине, прозорливость, выносливость, гордость и храбрость... Его заслуги в Великой Отечественной войне велики, поэтому неслучайно, что его образ увековечен в художественной литературе как символ стойкости, мужества и бесстрашия нашего простого советского офицера. Его образ живет не только у нас, но во многих странах за пределами нашей Родины».