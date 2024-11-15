Получившего госгрант «бизнесмена» обязали через суд вернуть деньги в Астане

Управление по инвестициям обратилось в столичный экономический суд с иском к ТОО «B» о взыскании денег по нереализованному госгранту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Астаны
В июле 2019 года начинающий предприниматель из Астаны получил госгрант на производство кумыса в размере 2 950 000 тенге.
Однако, целевое использование гранта не было документально подтверждено. Также отсутствовала реализация проекта.
В связи с этим, в августе 2019 года на заседании конкурсной комиссии принято решение о необходимости возврата средств гранта. Обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
«Ответчик по договору обязался обеспечить целевое использование гранта и добросовестно представлять письменные отчеты. Однако свои обязательства не исполнил и грант не возвратил», – заключили в суде.
С учетом изложенного, суд иск удовлетворил. Решение вступило в законную силу.