Получившего госгрант «бизнесмена» обязали через суд вернуть деньги в Астане

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Управление по инвестициям обратилось в столичный экономический суд с иском к ТОО «B» о взыскании денег по нереализованному госгранту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В июле 2019 года начинающий предприниматель из Астаны получил госгрант на производство кумыса в размере 2 950 000 тенге.

Однако, целевое использование гранта не было документально подтверждено. Также отсутствовала реализация проекта.

В связи с этим, в августе 2019 года на заседании конкурсной комиссии принято решение о необходимости возврата средств гранта. Обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.

«Ответчик по договору обязался обеспечить целевое использование гранта и добросовестно представлять письменные отчеты. Однако свои обязательства не исполнил и грант не возвратил», – заключили в суде. 

С учетом изложенного, суд иск удовлетворил. Решение вступило в законную силу.

#бизнес #кумыс #госгрант

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