Появились новые подробности об Apple Vision Pro 2

Технологии
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Успех будет сильно зависеть от опций, которые сделают устройство полезным для массового пользователя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Газета.Ру

Согласно информации от инсайдера Минг-Чи Куо, компания Apple планирует запустить в массовое производство новую версию своей гарнитуры Vision Pro во второй половине 2025 года.

Основным изменением в новой модели станет использование чипа Apple M5, который значительно отличается от чипа M2, используемого в текущей версии Vision Pro. Об этом сообщает издание MacRumors.

Ожидается, что обновленный процессор значительно повысит вычислительную мощность устройства, при этом особое внимание будет уделено встроенным функциям Apple Intelligence. Несмотря на обновленные вычислительные блоки, другие технические характеристики оборудования и общий дизайн Vision Pro будущего практически не изменятся. Это может помочь Apple снизить производственные затраты, но цена устройства для потребителей, скорее всего, не изменится.

Куо также подчеркнул, что успех условного Vision Pro 2 будет сильно зависеть от опций, которые сделают устройство полезным для массового пользователя. Большую роль в этом, считает эксперт, сыграет интеграция в visionOS возможностей Apple Intelligence.

#мобильная связь #Apple #Vision Pro 2

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