Более 200 семей будут бороться за звание «Мерейлі отбасы» в Астане

К участию в городском туре национального конкурса «Мерейлі отбасы» допускаются семьи с высокими трудовыми, спортивными, творческими и научными достижениями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
Основные цели конкурса - укрепление института семьи, нравственности, духовности, признание важности ответственного брака, повышение ответственности родителей в воспитании детей.
«В этом году документы для участия в конкурсе подали 238 семей. В проекте приглашают принять участие семьи, имеющие достижения в труде и спорте, творческой и интеллектуальной сферах, науке и искусстве, а также горожан, активно участвующих в общественно полезной деятельности, многодетные семьи, семьи с особыми детьми, ветераны, люди труда и творческие династии», – прокомментировали в городской администрации.
Напомним, национальный конкурс «Мерейлі отбасы» проводится в Казахстане ежегодно с 2013 года. Конкурс направлен на активизацию нравственных качеств, повышение статуса и ценностей семьи.