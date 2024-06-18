Более 200 семей будут бороться за звание «Мерейлі отбасы» в Астане

Основные цели конкурса - укрепление института семьи, нравственности, духовности, признание важности ответственного брака, повышение ответственности родителей в воспитании детей.

«В этом году документы для участия в конкурсе подали 238 семей. В проекте приглашают принять участие семьи, имеющие достижения в труде и спорте, творческой и интеллектуальной сферах, науке и искусстве, а также горожан, активно участвующих в общественно полезной деятельности, многодетные семьи, семьи с особыми детьми, ветераны, люди труда и творческие династии», – прокомментировали в городской администрации.