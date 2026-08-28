В Астане усилили контроль за соблюдением прав работников

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан государственные инспекторы труда проводят проверки в рамках государственного контроля за соблюдением трудового законодательства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проверки ведутся на основании Предпринимательского кодекса Республики Казахстан при наличии соответствующих оснований и подтверждающих доказательств. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы сообщил руководитель Департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК по городу Астане Ерлан Исмагулов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан государственный контроль в сфере трудового законодательства осуществляется государственными инспекторами труда в форме проверки. Проверки проводятся в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан при наличии оснований и подтверждающих доказательств.

«С начала года государственными инспекторами труда рассмотрено 10 202 обращения, проведена 271 внеплановая проверка. По выявленным нарушениям выдано 125 предписаний, к административной ответственности привлечено 114 юридических и физических лиц на общую сумму 22,2 млн тенге», - проинформировал спикер.

По его словам, по данным организациям проведены проверочные мероприятия, работодатели привлечены к административной ответственности, внесены предписания с обязательным исполнением, а материалы направлены частным судебным исполнителям для принудительного исполнения.

Для профилактики трудовых конфликтов государственная инспекция труда совместно с прокуратурой проводит встречи с работодателями, включёнными в список с высокой степенью риска.

В рамках профилактической работы государственными инспекторами труда совместно с прокуратурой Астаны и Профсоюзным центром проведено 30 выездов с охватом более 2 870 работников. Основное внимание уделяется соблюдению требований безопасности и охраны труда, обеспечению безопасных условий труда, снижению производственного травматизма и обязательному страхованию работников от несчастных случаев.