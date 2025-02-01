Пример героизма: воспоминания ветерана ВОВ о Сталинградской битве

фото из архива «КП»

200 дней и ночей

Ставшее легендарным сражение продолжалось 200 дней и ночей. По приблизительным подсчетам, суммарные потери обеих сторон превысили два миллиона человек.

Когда говорят, что каждый камень Сталинграда опален войной и полит кровью, это не просто фигура речи, а факт истории. Память о Сталинграде живет в воспоминаниях свидетелей тех огненных лет, участников поистине эпохальной битвы. Сейчас в живых их остались единицы.

Среди защитников Сталинграда был и алматинец Зулхарнай Сеи­тов (на снимке), бывший рядовой – истребитель вражеских танков, а впоследствии док­тор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РК, лауреат независимой премии «Тарлан». Зулхарнай Сеитович до сих пор в строю – ему пошел уже 102-й год!

Необычные войска

Под Сталинградом Зулхарнай Сеитов воевал вместе со своим четвероногим другом.

– Я с первых дней участвовал в обороне Сталинграда – с сентября 1942 года был в составе 28-го отдельного отряда истребителей танков. Рядом с нами воевал и лучший друг человека, как принято говорить о собаке. Наш отряд находился в оперативном подчинении 10-й стрелковой дивизии, входящей в состав 62-й армии, которая позднее была переименована в 8-ю гвардейскую армию, – рассказывает ветеран.

По словам Зулхарная Сеитова, на войне собаки выполняли самую разную работу. Например, были ездовые собаки, которые подвозили боеприпасы на тележках, а затем на них же увозили раненых; собаки-связисты, что доставляли важные сообщения через линию фронта в самый центр боевых действий; были собаки-разведчики, собаки-санитары, собаки-миноискатели…

– Летом 1942 года наша дивизия первой приняла мощные удары гитлеровских войск, а наша рота участвовала в обороне Мамае­ва кургана, где бои отличались особой жестокостью. Нас часто перебрасывали на участки, где ожидалась атака вражес­ких танков, – продолжает Зулхарнай Сеитов. – Тогда шли решающие бои за Сталинград. Немцами было захвачено больше половины города. Наши войска были прижаты к Волге, находясь от реки в 100–150 метрах. Приказ «Ни шагу назад!» и горькие слова «За Волгой для нас земли нет!» имели для нас глубокое значение. Отступать было действительно некуда. Отступление для нас означало смерть, а для страны – поражение. Поэтому защитники Сталинграда стояли насмерть.

В честь исторической битвы на Мамаевом кургане воздвигнут величественный монумент «Родина-мать зовет!», который дорог всем участникам героической обороны. Каждый раз, когда ветеран бывал там или видел этот памятник по телевидению или в кино, то всегда испытывал особое волнение. Перед его глазами возникали неимоверно тяжелые бои на улицах, в домах Сталинграда, он словно слышал разрывы бомб, мин и снарядов, страшный лязг гусениц танков и свист пуль.

– Ожесточенность и смертельность этих боев невозможно выразить словами, их могут понять только те, кто участ­вовал в той страшной битве, – говорит бывший солдат.

То, что сердце хранит

– Командир нашей роты Петр Воробьев из Ярославля собрал большой материал о боевых действиях нашего отряда, хотел написать книгу, но, к сожалению, не успел. Часть материалов он оставил мне. Хочу вспомнить лишь несколько боевых эпизодов из его неизданной книги о героических подвигах воинов 28-го отдельного отряда истребителей танков, – рассказывает Зулхарнай Сеитов.

Вот отзыв командования 10-й стрелковой дивизии о боевых действиях отряда: «Личный состав за весь период боевых действий по обороне Сталинграда показал себя как вполне подготовленный к выполнению боевых задач. На различных участках фронта отрядом с 1 сентября по 7 октября 1942 года уничтожено 30 танков и истреблено свыше роты автоматчиков противника.

Отдельные группы истребителей танков показали исключительное мужество и отвагу. Так, 13 сентября 1942 года группа в составе 20 человек, возглавляемая старшим сержантом Ф. С. Крючковым, в условиях непрерывной бомбежки вражеской авиации вела бои с превосходящими силами противника на Мамаевом кургане, в результате чего были уничтожены 13 танков и большая группа автоматчиков. При этом вся группа во главе со старшим сержантом Крючковым погибла, выполняя задачу». Этот отзыв был направлен командующему 62-й армией генералу Василию Чуйкову.

Мужественно отражали атаки немецких танков и бойцы нашего взвода под командованием младшего лейтенанта Анатолия Варламова. В одном из боев взводом было подбито шесть немецких танков. Два из них уничтожены лично командиром взвода, а один взлетел в воздух от собаки Варламова. Сам Анатолий в этом бою был тяжело ранен, лишился глаза и руки.

Еще хочу привести строки из письма ветерана-пулеметчика 269-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии П. Е. Беленко: «Через нашу оборону прорвалось несколько танков противника. Я видел, как собаки подорвали два танка, я им помог – мой пулемет отсекал пехоту. Один из танков подошел вплотную к окопу собаковода. Боец встретил танк с бутылками в руках. Бутылку в правой руке он занес высоко над головой и хотел бросить ее на танк, но пуля пробила бутылку, жидкость облила бойца с головы до ног и тут же воспламенилась. Боец переложил вторую бутылку в правую руку, разбил ее о танк и рухнул, сраженный пулей. Танк, охваченный пламенем, остановился. Сгорел боец, но и сгорели фашисты в танке. Так героически сражались собаководы».

Надо сказать, что собак для этого специально дрессировали. Натаскивали их так: сначала боец ходил с собакой около танка, у него в мешочке копченое мясо, очень вкусное. Давал его собаке, хвалил: хорошо, хорошо. А за танком стоял вожатый, который подзывал собаку к себе так, чтобы она проползла под танком, за это ее хвалили и опять давали мясо. Потом у танка заводился мотор. Некоторые собаки боялись этого звука и убегали. Таких отбраковывали. Оставшихся приучали есть у работающего, стреляющего танка.

Решающая схватка

19 ноября 1942 года, когда началось контрнаступление наших войск под Сталинградом, скрытно к местам боев была подтянута огромная масса войск, танков, самолетов, артиллерии – всего, что было нужно для успеха операции. Началось грандиозное сражение, в результате которого попала в окружение большая группировка немецких войск.

– Бойцов нашего отряда бросали туда, где ожидалась танковая атака. Такие десанты назывались «Прощай, Родина», так как солдаты направлялись, можно сказать, на верную смерть. Причем на смерть шли не только люди, но и собаки, – вспоминает Зулхарнай Сеитов. – Обычно было так: на нас шли немецкие танки, за ними – автоматчики. А у нас впереди шли мы с собаками, за нами артиллеристы. Первыми начинали стрелять артиллеристы, истребители немецких танков, а собак мы пускали тогда, когда оставалось мертвое пространство в 50 метров. Если пустишь собаку раньше, то немецкий пулеметчик ее расстреляет. Когда собака бежит, попасть в нее очень трудно, потому что она бежит очень быст­ро и маневренно. Немцы уже знали, что это бежит их смерть. И появление собак на поле боя вызывало у них панику.

Об этом ветеран писал в своих воспоминаниях о боях под Сталинградом, часто употребляя в них слова «смертельные», «грандиозные», «ожесточенные». Он писал, осознавая, что под Сталинградом и в самом городе шли бои, которых прежде не знала история.

…В 7 часов 30 минут утра мощный артиллерийский залп потряс степные просторы между Волгой и Доном. Тысячи наших орудий ударили по позициям гитлеровских войск, смешивая с землей их оборонительные сооружения. Затем пошли в атаку танки, ринулась пехота. Фашисты сопротивлялись отчаянно, переходили в контратаки. Бои шли за каждую высоту, каждый дом, каждую улицу.

Прошло немногим более четырех дней, и 23 сентября 1942 года в донских степях встретились войска Юго-Западного и Донского фронтов, замкнув в кольцо наглухо окруженные в Сталинграде немецко-фашистские войска.

– Я до сих пор помню встречу этих двух фронтов. Мы бежали с двух сторон навстречу друг другу, обнимались, целовались, как родные, салютовали из автоматов. Вы даже не представляете, какие это были ликование, радость, счастье! – вспоминал ветеран.

А полная победа под Сталинградом была одержана 2 февраля 1943 года, когда сдалась в плен сначала южная группа немецких войск 6-й армии во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом фон Паулюсом, а затем сложила оружие и северная группа во главе с генералом Штреккером.

Победа под Сталинградом стала переломным событием в истории Великой Отечественной войны, с этого началось полное изгнание фашистов с советской земли и избавление человечества от коричневой чумы.