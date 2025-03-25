Природный пожар ликвидирован в Павлодарской области

В районе села Карабай произошло возгорание сухой травы и камыша. Тушение осложнялось порывистым ветром и труднодоступной местностью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МЧС РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Благодаря слаженной работе спасателей МЧС, добровольных пожарных формирований и всех задействованных служб возгорание на площади 44 га ликвидировано.

В настоящее время проводится окарауливание, угрозы распространения огня нет.



В ликвидации участвовали 28 человек и 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается.