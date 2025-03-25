Природный пожар ликвидирован в Павлодарской области

Происшествия
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В районе села Карабай произошло возгорание сухой травы и камыша. Тушение осложнялось порывистым ветром и труднодоступной местностью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МЧС РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Благодаря слаженной работе спасателей МЧС, добровольных пожарных формирований и всех задействованных служб возгорание на площади 44 га ликвидировано.

В настоящее время проводится окарауливание, угрозы распространения огня нет.

В ликвидации участвовали 28 человек и 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

 

#МЧС #пожар #огонь #ликвидация

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