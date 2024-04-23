Природный пожар продолжают тушить в Балхашском районе

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК предоставило информацию по природному пожару в Балхашском районе Алматинской области, передает Kazpravda.kz

Фото: ДЧС Алматинской области

"Продолжается тушение загорания камышитовой растительности и травостоя в Балхашском районе. Вертолетом АО "Казавиаспас" с водосливным устройством произведено 65 сбросов воды общим объемом 195 тонн на очаги пожара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятыми мерами с использованием авиатехники и заброской работников лесного хозяйства и огнеборцев в труднодоступные места были ликвидированы отдельные очаги и спасено близлежащее крестьянское хозяйство.

"Тушение очагов пожара осложняется торфяными, труднодоступными, отдельно стоящими болотистыми местами и наличием постоянно меняющегося сильного ветра. Работа по ликвидации очагов продолжается. На месте пожара находится начальник ДЧС Алматинской области Аскар Тойчубеков", - подчеркнули в министерстве.

В тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов, местные жители, также используются беспилотные летательные аппараты, добавили в ведомстве.

Напомним, сухостой и камыш в труднодоступных болотистых местах в районе загорелись 20 апреля.

Отметим, на прошлой неделе глава МЧС Чингис Аринов высказался о неготовности госорганов к борьбе с природными пожарами.