Глава МЧС высказался о неготовности госорганов к борьбе с природными пожарами

Это лето в Казахстане ожидается жарким, температура воздуха будет свыше 40 градусов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр по ЧС Чингис Аринов доложил заместителю премьер-министра Канату Бозумбаеву о готовности к пожароопасному периоду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

«Ежегодно до начала пожароопасного периода принимаются необходимые меры для межведомственной координации по тушению лесостепных пожаров. Но, как показывает практика, зачастую силы и средства ответственных госорганов не в полной мере готовы к ликвидации природных пожаров и недостаточны», - отметил министр по ЧС.

Основные причины, по его словам, - слабая материально-техническая оснащенность подразделений, а также непринятие заблаговременных превентивных мероприятий. Эти причины могут негативно повлиять на прохождение и этого пожароопасного периода.

«Также главную роль в своевременном реагировании на лесные пожары играют системы раннего обнаружения и устойчивая радиосвязь у лесников, которые в большинстве наших национальных парках и заповедниках отсутствуют», - подчеркнул Чингис Аринов.

Он особо отметил, что превентивные мероприятия, такие как создание минерализованных полос и отчистка территории, необходимо начать уже сейчас.

Согласно предварительному прогнозу лето ожидается жарким, температура воздуха будет свыше 40-ка градусов.

Чингис Аринов заверил, что силы и средства МЧС будут находится в повышенной готовности весь пожароопасный период.

В свою очередь заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев поручил обеспечить каждого огнеборца противопожарной экипировкой.