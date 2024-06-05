Природный пожар в Жамбылской области ликвидирован

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили о ликвидации природного пожара в Жамбылской области, передает Kazpravda.kz

«5 июня в 15:08 ликвидирован пожар сухой травы в Жамбылской области на площади 1 800 га», - говорится в информации ведомства.

Напомним, 4 июня в ходе аэровизуального облета был обнаружен пожар на территории Сарыкобинского лесничества.

По данным огнеборцев, горели кустарники на территории Сарыкобинского лесничества КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира».

Сообщается, что в тушении пожара было задействовано 314 человек, 72 единицы техники и 1 вертолет, из них 161 человек и 38 единиц техники лесного хозяйства, 6 человек и 1 вертолет Казавиалесохраны, 86 человек и 9 единиц техники ДЧС Жамбылской области, 61 человек и 25 единиц техники местных исполнительных органов.

Ранее глава МЧС Чингис Аринов высказался о неготовности госорганов к борьбе с природными пожарами.

Как он отметил, ежегодно до начала пожароопасного периода принимаются необходимые меры для межведомственной координации по тушению лесостепных пожаров. Но, как показывает практика, зачастую силы и средства ответственных госорганов не в полной мере готовы к ликвидации природных пожаров и недостаточны.