Прорыв дамбы в Актюбинской области расследует Антикор

Происшествия, Паводки
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Сотни людей остались без электричества, воды, газа и были эвакуированы, передает Kazpravda.kz

Фото: ДЧС Актюбинской области

30 марта в результате паводка в Айтекебийском районе Актюбинской области произошел прорыв дамбы плотины «Щербаковское».

В связи с угрозой подтопления принято решение об эвакуации жителей села им. Т.Жургенова. Всего эвакуировано 927 человек (из них 215 детей), подтоплены 78 дворов, при этом 10 домов разрушены.

Из-за прорыва плотины пойма реки Иргиз вышла из своего русла. Повреждены линии электроснабжения и газоснабжения, в связи с чем село им. Т.Жургенова осталось без электричества, воды и газа.

Плотина «Щербаковское» находится на балансе ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».

В 2023 году на основании договора госзакупок, заключенного между ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области» (заказчик) и ПК «СК Гранд Канал» (подрядчик) проведены и завершены ремонтные работы плотины и объект принят в эксплуатацию.

«Однако в паводковый период принятый заказчиком и сданный подрядчиком объект не выполнил свою основную функцию, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам жителей, а также организациям села им. Т.Жургенова. Прокуратурой Айтекебийского района принято решение о регистрации уголовного дела по статье: «Халатность», - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в департамент агентства по противодействию коррупции.

#казахстан #Актюбинская область #паводок #уголовное дело #Антикор #прорыв дамбы #плотина Щербаковская

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