Пьяного водителя автокрана задержали в Кокшетау

Пьяного водителя автокрана задержали полицейские в городе Кокшетау, момент задержания попал на видео, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.
4 августа в 02:30 часов в городе Кокшетау сотрудники батальона патрульной полиции по маршруту патрулирования обратили внимание на автокран, ехавший по улице Капцевича. Маневры, совершаемые большегрузной машиной, показались полицейским подозрительными. Остановив автокран, полицейские пытались поговорить с водителем. Он отказывался выходить из машины, а позже оказал им неповиновение.
36-летнему горожанину предложили пройти медицинское освидетельствование, согласно заключению которого он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
Проверка по базам данных показала, что 15 октября 2019 года данный гражданин был лишен права управления транспортным средством сроком на 5 лет.
Начато досудебное производство по части 1 статьи 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица». Избрана мера пресечения содержание под стражей. Ведется следствие.