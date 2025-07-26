Работа вдохновляет и придает смысл жизни

Профессионалы
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Флотатор Актогайского горно-обогатительного комбината Кулкен Дагилова признана лучшим нас­тавником в номинации премии «Золотой Гефест».

фото предоставлено Кулкен Дагиловой

В профессии Кулкен Тургановна уже два десятка лет, и в том, что выберет рабочую специальность, никогда не сомневалась. Она родилась в селе Сарытерек Актогайского района Карагандинской области в обычной трудовой семье. С самого детства родители приучали к труду, быть честными, не бояться ответственности, стараться приносить пользу людям.

После окончания школы девушка поступила в Карагандинский педагогический институт на физико-математический факультет. А позже получила техническое образование в Балхашском политехническом колледже по профессии обогатитель.

– Мне всегда хотелось заниматься настоя­щим делом, где можно видеть результат своего труда, быть ближе к производству и к людям. Флотация – важный процесс обогащения руды, где выделяются ценные минералы. Это тонкая, очень ответственная работа. В мои обязанности входит контроль за качеством готового продукта, настройка и регулировка дозировок реагентов, ведение технологического процесса и работа с оборудованием. Работа требует внимания, дисциплины и полной отдачи – и я отношусь к ней именно так, – рассказывает Кулкен Дагилова.

Она признается: когда видит, как от ее действий зависит весь рабочий процесс – это вдохновляет и придает смысл. Сейчас она не только выполняет свои профессиональные обязанности, но и учит молодых. И не просто учит, а прививает любовь к профессии. Стажеры, видя, как она ловко управляется с техникой, втягиваются в работу и остаются на комбинате.

– Сегодняшняя молодежь – умная, амбициозная, рано задумывается о будущем. Я бы пожелала им выбирать профессию сердцем, идти туда, где есть труд, но есть и развитие. Пусть они не боятся начинать с малого – со временем все приходит: и опыт, и уважение, и уверенность, – говорит Кулкен Дагилова.

Работа вахтами требует сил – и моральных, и физических. Особенно для женщины, которой надо и о семье позаботиться – все успеть. Специалист уверена: когда любишь свое дело, а домашние поддерживают тебя, становится легче. Главное – найти внутренний баланс и помнить, ради чего трудишься.

– Семья – моя опора и главный стимул не останавливаться. В каждом моем шаге – поддержка моих родных, – говорит Кулкен Тургановна.

Когда вахта заканчивается, она спешит домой. В выходные между вахтами нужно управиться с домашними делами и обязательно уделить время любимой внучке. Вместе они гуляют, разговаривают, бабушке интересно наблюдать, как маленькая девочка увлеченно познает мир, растет, стремится к чему-то новому. Для Кулкен Дагиловой такие минуты бесценны.

Конечно же, дома заботливая жена, мама и бабушка обязательно балует своих родных вкусными блюдами. Аппетитный плов, ароматные баурсаки, наваристый борщ, домашняя выпечка – обязательно на столе. Как признается Кулкен Тургановна, ей очень нравится, когда в доме пахнет сдобой. На сердце становится тепло, и в доме особый уют. Еще в семье Дагиловых любят отмечать праздники и дни рождения, когда вся семья собирается вместе. А самым лучшим праздником Кулкен Тургановна считает тихий вечер в домашней обстановке, когда родные здоровы и в доме тепло. Это и есть настоящее счастье.

Премия «Золотой Гефест» для нее стала полной неожиданностью.

– Это большая честь. Премия в номинации «Лучший наставник года» – это не только признание моей работы, но и заслуга всего нашего коллектива. Горжусь тем, что могу делиться опытом, поддерживать молодых специалистов, помогать им обретать уверенность в себе. Задача наставника не только учить, но и вдохновлять. Стараюсь делать это каждый день. Работа флотатора дала мне не только профессию и стабильность, но и уважение, уверенность в себе, возможность делиться знаниями, – говорит Кулкен Дагилова.

#наставничество #Золотой Гефест #Кулкен Дагилова

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