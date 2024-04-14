Риск подтопления актюбинских нефтескважин полностью не устранен

О текущей обстановке на нефтегазовых месторождениях Актюбинской области рассказали в ДЧС региона, передает Kazpravda.kz
Ранее на месторождении Кокжиде АО «КМК Мунай» в пойме реки Темир было подтоплено 7 скважин, в целях безопасности временно обесточены 116 скважин, 2 АГЗУ.
На месторождении Кенкияк нефтегазодобывающее управление «Кенкиякнефть» АО СНПС «Актобемунайгаз» временно обесточены 440 скважин.
На месторождении Башенколь ТОО «Фирма Адаойл» временно обесточены 24 скважин, 2 АГЗУ, 1 мультифазный насос.
На месторождении Кожасай ТОО «Казахойл Актобе», временно обесточена 1 скважина.
Все скважины герметичны. Предприятия работают в штатном режиме.
Продолжаются работы по укреплению водоотводной дамбы на реке Темир.
Ситуация на остальных месторождениях области стабильная и находится на постоянном контроле.