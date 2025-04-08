Американский актёр Роберт Де Ниро будет награжден почетной «Золотой пальмовой ветвью» 78-го Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы смотра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Interfax.ru

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«13 мая американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» за выдающиеся достижения на церемонии открытия 78-го Каннского кинофестиваля, спустя 14 лет после того, как он председательствовал в жюри смотра в 2011 году», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе смотра, «благодаря своему внутреннему стилю, который проявляется в нежной улыбке или суровом взгляде, Роберт Де Ниро стал легендой кинематографа».

Де Ниро наиболее известен своей работой в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссёром Мартином Скорсезе. Лауреат премий «Золотой глобус» (1981, 2011) и «Оскар» (1975, 1981). Среди его ролей в кино работы в фильмах «Крестный отец 2», «Таксист», «Двадцатый век», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Охотник на оленей», «Однажды в Америке», «Ирландец» и «Убийцы цветочной луны».