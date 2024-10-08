Рост продолжительности жизни в благополучных странах замедлился

За прошедший век люди стали жить на 30 лет дольше. Правда, касается это главным образом стран с высоким уровнем дохода, которые революционизировали медицину и здравоохранение

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Будет ли расти продолжительность жизни теми же темпами в XXI веке? Вопрос спорный. В новой работе ученые проанализировали данные из 10 самых благополучных стран и обнаружили тревожные тенденции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.

Предыдущие две тысячи лет продолжительность жизни людей медленно увеличивалась со скоростью один год каждые 100-200 лет. А в XX веке темп резко вырос — каждый десяток лет прибавлял к продолжительности жизни по три года.

Все началось с радикального снижения детской смертности в начале столетия, затем — улучшения качества жизни взрослых и стариков. В богатых странах начало расти число столетних и «суперстолетних» людей. Продолжится ли этот тренд? По этому поводу ученые разделились на два лагеря.

Гипотеза об ограничении продолжительности жизни появилась в начале 1990-х. Согласно ей, в национальных популяциях средняя продолжительности жизни вряд ли превысит 85 лет (88 лет — для женщин, 82 года — для мужчин). Естественным барьером служит биологическое старение.

Противоположна ей гипотеза радикального продления жизни. Ее последователи уверены в постоянном прогрессе науки о старении.

Выяснить, какая из гипотез ближе к истине, взялись ученые из США во главе с Яном Ольшанским из Иллинойсского университета. Они использовали стандартные демографические метрики за период с 1990 по 2019 год из восьми стран с наибольшей продолжительностью жизни: Австралии, Франции, Италии, Японии, Южной Кореи, Испании, Швеции, Швейцарии. Для сравнения взяли информацию по Гонконгу и США. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Aging.

Главный вопрос, который интересовал авторов: ждать ли нам такого же резкого увеличения продолжительности жизни, как в XX веке? Анализ показал, что только Южная Корея сохранила рекордный темп — выше 0,3 года в год, хорошую динамику показал Гонконг. Остальные сбавили обороты, а в последнее десятилетие темп стал падать, в том числе в обеих странах-лидерах.

В среднем в восьми выбранных странах и Гонконге люди стали жить за исследуемый период на 6,5 года дольше. В США и еще нескольких странах продолжительность жизни, наоборот, упала. Такое наблюдали в начале и середине прошлого века из-за ряда событий, например испанки, и мировых войн.

Исследователи также спрогнозировали долю столетних людей в популяциях. Среди женщин — 5,1 процента, среди мужчин — 1,8. Лидирует Гонконг, где доля женщин-долгожителей составит 12,8 процента, мужчин — 4,4.

«С 1990 года продолжительность жизни не росла с таким темпом, который требует радикальный сценарий. И в будущем это маловероятно, если только не случится прорыв в борьбе с биологическим старением», — заключили авторы исследования.

По их мнению, резкое увеличение продолжительности жизни стоит ожидать в некоторых государствах с низким уровнем доходов. Это будет для них первой революцией долгожительства, которую более благополучные страны уже прошли.