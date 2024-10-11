Миллионы тенге проиграли в букмекерских конторах главы актюбинских спортшкол

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Актюбинской области установлено, что директора детско-юношеских спортивных школ необоснованно присваивали средства, полученные от любительских спортивных команд за услуги по аренде спортивных площадок и залов, которые подлежали поступлению в бюджет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Сообщается, что за последние 3 года расходы на развитие профессиональных клубов увеличены в 2 раза, из бюджета на подготовку и участие в республиканских и международных соревнованиях выделено более 13 млрд тенге.

«Директорами спортивных школ из бюджета незаконно потрачено свыше 6 млн тенге. Деньги ими потрачены на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах. Кроме этого, установлены факты приобретения авиауслуг по перелету команды футбольного клуба «Актобе» через нескольких посредников по завышенной цене в сумме свыше 165 млн тенге», – сообщили в госоргане.

По всем этим фактам прокуратурой начато 3 досудебных расследования по части 4 уголовной статьи «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Результаты проверки рассмотрены на заседании Координационного совета Актюбинской области по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Ответственным госорганам поручено исправить ситуацию с финансированием массового спорта, целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства.