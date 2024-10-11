Миллионы тенге проиграли в букмекерских конторах главы актюбинских спортшкол

Коррупция , Спорт
98
Гульмира Кунапия
корреспондент

Также установлен факт траты свыше 165 млн тенге на перелеты команды ФК «Актобе»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Актюбинской области установлено, что директора детско-юношеских спортивных школ необоснованно присваивали средства, полученные от любительских спортивных команд за услуги по аренде спортивных площадок и залов, которые подлежали поступлению в бюджет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Сообщается, что за последние 3 года расходы на развитие профессиональных клубов увеличены в 2 раза, из бюджета на подготовку и участие в республиканских и международных соревнованиях выделено более 13 млрд тенге.

«Директорами спортивных школ из бюджета незаконно потрачено свыше 6 млн тенге. Деньги ими потрачены на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах. Кроме этого, установлены факты приобретения авиауслуг по перелету команды футбольного клуба «Актобе» через нескольких посредников по завышенной цене в сумме свыше 165 млн тенге», – сообщили в госоргане. 

По всем этим фактам прокуратурой начато 3 досудебных расследования по части 4 уголовной статьи «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Результаты проверки рассмотрены на заседании Координационного совета Актюбинской области по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Ответственным госорганам поручено исправить ситуацию с финансированием массового спорта, целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства.

#прокуратура #бюджет #ставки #спортшколы

Популярное

Все
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Как измеряется валовое национальное счастье, рассказала аналитический психолог
Хавбек по прозвищу Ваха: юбилей легенды казахстанского футбола
Кызылординский областной историко-краеведческий музей пополнился новыми экспонатами
Ер-Төстік и Алдар-Көсе покоряют иностранного зрителя
Проекты Ассамблеи народа Казахстана помогают павлодарцам изучать государственный язык
Система предупреждения и реагирования на ЧС должна быть инклюзивной
Коммунальные беды «Энергетика»
Приаральский отряд Института археологии им. А. Маргулана завершил летние исследования памятников Жетиасарской культуры
В селе Кендала встретят холода с горячими батареями
20 семей в Жангалинском и Акжаикском районах получили заветные ключи
В мире любовных интриг и страстей
Победителей турнира памяти Дениса Тена наградили в Астане
В Алматы стартует теннисный турнир серии ATP 250
Кряква, лысуха и серый гусь
Захлопнуть окна Овертона
С учетом потенциала в реальном секторе
Примы и премьеры балета заговорили на сцене
Сердце, тебе не хочется покоя?
Центры знаний и досуга
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ждут туристов в Атырау
Primus inter pares
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Без атомной генерации энергопереход не состоится
Не остаться бы сырьевым придатком
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Кто в ответе за ИИ?
Полковник Айсулу Молдашева в армии уже почти четверть века
Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний»
Казахстанскому прозаику и переводчику Герольду Бельгеру в октябре этого года исполнилось бы 90 лет
Девять лет трудового стажа не засчитали пенсионеру в Павлодаре
Добровольческое движение в Казахстане превратилось в мощную созидательную силу
Анастасия Ператинская называет себя амбассадором казахского языка
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Труба пока не готова
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В режиме мозгового штурма: ERG провела первый в Казахстане хакатон в алюминиевой отрасли
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Принцип «слышащего государства»
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер

Читайте также

Дзюдоисты Магжан Шамшадин и Даурен Суюкенов с побед стартов…
«Барыс» одержал вторую победу в сезоне после серии неудач
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Хавбек по прозвищу Ваха: юбилей легенды казахстанского футб…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]