Почти 160 млн тенге похитили из бюджета руководители дочерней организации КТЖ

Суд
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Дана Аменова
Корреспондент

Троих бывших сотрудников ТОО «Военизированная железнодорожная охрана» приговорили к 7 и 8 годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, 29 апреля межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор по факту присвоения денег ТОО «ВЖДО».

Согласно материалам уголовного дела, гендиректор Н, в группе лиц по предварительному сговору с замгендиректора М и главным менеджером С., путем присвоения похитили деньги ТОО в особо крупном размере - свыше 159 млн тенге, предназначенные на закуп комплекса оборудования для системы видеонаблюдения.

Также Н., злоупотребляя своими полномочиями, трудоустроил С. в качестве водителя в структурное подразделение ТОО и использовал в своих личных целях, причинив ущерб ТОО в сумме более 1,5 млн тенге в виде выплаченных заработных плат.

«В суде прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Подсудимые вину не признали, просили оправдать их. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей сотрудников ТОО, аудиторскими заключениями, экспертизами, а также другими материалами уголовного дела», – рассказали в суде.

По приговору суда Н. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 189 ч. 4 п. 2 и 361 ч. 1 УК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и осужден к 8 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

М. и С. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 189 ч. 4 п. 2 УК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Их осудили на 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен в пределах суммы причиненного ущерба, со взысканием с виновных в солидарном порядке.

#суд #хищение #КТЖ #бюджет #охрана #руководители

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