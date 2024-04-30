Почти 160 млн тенге похитили из бюджета руководители дочерней организации КТЖ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, 29 апреля межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор по факту присвоения денег ТОО «ВЖДО».

Согласно материалам уголовного дела, гендиректор Н, в группе лиц по предварительному сговору с замгендиректора М и главным менеджером С., путем присвоения похитили деньги ТОО в особо крупном размере - свыше 159 млн тенге, предназначенные на закуп комплекса оборудования для системы видеонаблюдения.

Также Н., злоупотребляя своими полномочиями, трудоустроил С. в качестве водителя в структурное подразделение ТОО и использовал в своих личных целях, причинив ущерб ТОО в сумме более 1,5 млн тенге в виде выплаченных заработных плат.

«В суде прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Подсудимые вину не признали, просили оправдать их. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей сотрудников ТОО, аудиторскими заключениями, экспертизами, а также другими материалами уголовного дела», – рассказали в суде.

По приговору суда Н. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 189 ч. 4 п. 2 и 361 ч. 1 УК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и осужден к 8 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

М. и С. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 189 ч. 4 п. 2 УК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Их осудили на 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен в пределах суммы причиненного ущерба, со взысканием с виновных в солидарном порядке.