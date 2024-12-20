Сабина Алтынбекова стала капитаном зарубежного волейбольного клуба

После возобновления карьеры девушка успешно дебютировала в качестве главной звезды индонезийского клуба.

«Для меня честь - быть капитаном команды Yogya Falcons. Спасибо всей нашей команде, тренерам, менеджерам, директору клуба, за оказанное доверие. Быть капитаном мне не впервой, поэтому я знаю, насколько это ответственно. Я не подведу. Сегодня провели первую игру, выиграв 3:0. Не обошлось без ошибок, но мы готовы их исправлять и готовиться к Пролиге 2025. Дальше больше, лучше и сильнее», – написала Сабина Алтынбекова на своей странице в Instagram