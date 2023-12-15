Самую красивую девушку Казахстана выбрали в Алматы

Фото: пресс-служба конкурса «Мисс Казахстан»

В конкурсе приняли участие 25 незамужних девушек в возрасте от 18 до 25 лет при росте от 165 см и наличии казахстанского гражданства.

Титул «Мисс Казахстан - 2023» завоевала 21-летняя балерина Сабина Идрисова.

Звание «Вице-мисс Казахстан - 2023» досталось Ботагоз Нуржигитовой.

Возможность представлять Казахстан на международных конкурсах красоты получили две участницы – «Мисс Земля Казахстан - 2023» Аяулым Алимхалиева и «Мисс Вселенная Казахстан - 2023» Мадина Альмуханова.

По результатам зрительского голосования в номинации «Miss People’s Choice Kazakhstan 2023» победу одержала Аделина Балгымбаева.

Оценивали творческие достижения участниц модель и президент «Мисс Казахстан» Айдай Исаева, победительница прошлого сезона Томирис Какимова, спортсмен и актер Еркебулан Токтар, кыргызстанский дизайнер Арзубек Вонама, четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников, модель Анжела Пересыпкина и певица Мадина Садвакасова.

Конкурс прошел под девизом «Защити будущее», символизирующим стремление человечества к защите окружающей среды.