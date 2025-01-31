Семья из трех человек оказалась в снежном плену в Карагандинской области

Кадр из видео

Ночью к спасателям обратились обеспокоенные родственники и сообщили о том, что их родные не доехали до дома и связи с ними нет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Спасатели начали поисково-спасательную операцию в Актогайском районе Карагандинской области.

Силами МЧС пропавшие были обнаружены в 70 километрах, не доезжая до поселка Саяк. К счастью, семья не пострадала. Как выяснилось, они застряли в снежном заносе, где отсутствовала мобильная связь.

Помимо их машины, на этом участке застряли грузовой и легковой автомобили, следовавшие в обратном направлении. Все автомобили были вызволены из снежного заноса и направлены в сторону г. Балхаш.