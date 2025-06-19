Документ направлен на защиту экосистем и обеспечение безопасности населения, а также на развитие предпринимательства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одобрен Закон, инициированный сенаторами, по вопросам особо охраняемых природных территори (ООПТ) и государственной поддержки бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Основные положения:

- допускается изъятие земель ООПТ для строительства защитных сооружений (против селевых потоков, оползней и т.п.) при соблюдении экологических требований;

- уточняются процедуры проектирования, эксплуатации и мониторинга объектов на территории ООПТ;

- вводится механизм предоставления госгарантии по обязательствам субъектов бизнеса;

- устанавливаются правила выбора получателей гарантии, их контроля и оценки эффективности.

Закон предусматривает поэтапное вступление в силу норм с 2025 по 2027 годы.

По мнению сенаторов, закон обеспечит баланс между сохранением уникальной природы и развитием инфраструктуры, а также повысит устойчивость бизнеса за счёт новых инструментов господдержки.