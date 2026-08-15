От Алтая до Алатау

Природа
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Сотрудники Катон-Карагайского государственного национального природного парка в Восточно-Казахстанской области приняли участие в казахстанско-российской экспедиции, повторившей маршрут столетней давности знаменитого ботаника и генетика Евгении Синской.

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Она одна из основателей Всесоюзного института растениеводства, соратник Николая Вавилова. В 1924 году Евгения Синская изучала дикоросы востока Казахстана, чтобы оценить их потенциал для введения в сельскохозяйственные культуры. Был собран богатейший гербарий по местной флоре.

Экспедиция, которая стартовала этим летом, решила пройти тем же путем, который проделала именитая предшественница. На протяжении трех недель исследователи из Казахстана и России изучали растительное богатство горных и степных районов от границы с российским Алтайским краем до предгорий Алматинской области. Полевые работы охватили территории Риддера, Катон-Карагайского, Курчумского, Маркакольского, Зайсанского, Урджарского районов, Коктумы, Сарканда... Была собрана гербарная коллекция, а также семенной материал многочисленных злаковых, плодовых, бобовых, шиповников, корнеплодов и т. д.

В Маркакольском районе исследователи обнаружили, например, новый вид молочая, что дало повод еще раз напомнить о невероятном биоразнообразии востока страны. По словам научного сотрудника Катон-Карагайского нацпарка Глеба Болботова, только в Алтайской горной системе встречается более 40 представителей рода Euphorbia, или молочая.

– Полевые работы, проведенные в ходе экспедиции, позволили расширить знания по видообразованию, внутривидовой изменчивости, – отметил научный сотрудник. – Удалось пополнить данные о структуре и динамике популяций.

К слову, у Евгении Синской, чье имя стало для экспедиции своего рода путеводной звездой, есть рассказ «Просто человек». Считается, что профессор вывела в нем образ своего друга и наставника Николая Вавилова. В центре сюжета – девушка-ботаник, которую обстоятельства знакомят с гидротехником, поддерживающим работу оросительных сис­тем в Центральной Азии. Смысл жизни «водный док­тор» видит в том, чтобы приносить людям пользу. Рассказ основан на авто­биографических моментах и личных переживаниях Евгении Николаевны. Заканчивается он тем, что главная героиня решает посвятить зрелые годы именно Центральной Азии.

#ВКО #экспедиция #Евгения Синская

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