Ласточки в подъезде

– Наша ласточка облюбовала счетчик пару лет назад. Когда впервые услышали едва различимый, нежный писк птенцов, столько радости было! – рассказывает Елена Хохлова. – Мы живем на четвертом этаже. Когда она строила гнездо, боялись даже шуметь или дверью хлопнуть – лишь бы осталась. До сих пор испытываем благоговейный восторг, ведь это хорошая примета. Сейчас крылатая мамочка высиживает новый выводок – значит, ей хорошо и спокойно рядом с нами.

Биологи утверждают, что в гнездовании птиц рядом с человеком нет ничего мис­тического. Просто ласточки сочли место в подъездах жилых домов безопасным, сухим и защищенным от ветра. А вот люди верят, что гнездышко по соседству сулит дому мир и защиту от бед.

Интересно, что вездесущие любопытные дети их не трогают. Как объясняют взрослые, дома их строго предупреждают: вредить ласточкам нельзя. Отчасти это понятно, ведь во многих культурах ласточку считают священной птицей, вестником радости.

К примеру, в казахском фольклоре эта птица связана с приметами. Но чаще вспоминают легенду о Толе-би и ласточке или сказку «Почему у ласточки хвост рожками». На этих сказаниях воспитано не одно поколение, так что трепетное отношение к ласточке люди хранят с детства.

Ну а пока одни жители охраняют пернатых красавиц, веря в их благодать, другие благодарны им за уничтожение назойливых насекомых. Одна птица за день съедает сот­ни, а то и тысячи комаров, мух и мошек.