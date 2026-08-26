Ласточки в подъезде

Природа
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Казалось бы, такое удивительное сочетание дикой природы и урбанистического быта невозможно. Однако жезказганские пятиэтажки чем-то привлекают этих замечательных птичек. Жители города то и дело сообщают о новом гнезде над дверью, плафоном лампочки или на счетчике. А счастливчики, которые стали соседями птиц по этажу, искренне верят, что пернатое семейство принесет им счастье.

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– Наша ласточка облюбовала счетчик пару лет назад. Когда впервые услышали едва различимый, нежный писк птенцов, столько радости было! – рассказывает Елена Хохлова. – Мы живем на четвертом этаже. Когда она строила гнездо, боялись даже шуметь или дверью хлопнуть – лишь бы осталась. До сих пор испытываем благоговейный восторг, ведь это хорошая примета. Сейчас крылатая мамочка высиживает новый выводок – значит, ей хорошо и спокойно рядом с нами.

Биологи утверждают, что в гнездовании птиц рядом с человеком нет ничего мис­тического. Просто ласточки сочли место в подъездах жилых домов безопасным, сухим и защищенным от ветра. А вот люди верят, что гнездышко по соседству сулит дому мир и защиту от бед.

Интересно, что вездесущие любопытные дети их не трогают. Как объясняют взрослые, дома их строго предупреждают: вредить ласточкам нельзя. Отчасти это понятно, ведь во многих культурах ласточку считают священной птицей, вестником радости.

К примеру, в казахском фольклоре эта птица связана с приметами. Но чаще вспоминают легенду о Толе-би и ласточке или сказку «Почему у ласточки хвост рожками». На этих сказаниях воспитано не одно поколение, так что трепетное отношение к ласточке люди хранят с детства.

Ну а пока одни жители охраняют пернатых красавиц, веря в их благодать, другие благодарны им за уничтожение назойливых насекомых. Одна птица за день съедает сот­ни, а то и тысячи комаров, мух и мошек.

#Жезказган #природа #ласточки

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