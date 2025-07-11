Схему незаконного сбыта трамадола раскрыли в Таразе

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

В ходе обыска одной из аптек города у правонарушителей изъяли флаконы с жидкостью

Фото: прокуратура Жамбылской области

В Таразе выявили факты незаконного оборота трамадола и нарушения в сфере медицинского обращения психотропных и наркотических веществ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области  

По поручению городской прокуратуры сотрудники ОБН УП города провели следственно-оперативные мероприятия, в результате которых выявлена и пресечена схема незаконного сбыта трамадола. В частности, установлены лица, находящиеся в родственных связях, осуществлявшие поставку трамадола из Алматы в Тараз и Байзакский район с целью незаконного сбыта.

В ходе обыска одной из аптек города изъяты флаконы с жидкостью, содержащей трамадол, предназначенные для незаконного сбыта.

«По данному факту начато досудебное расследование по п.1 ч.3 ст.297 УК «Незаконный сбыт наркотических средств». По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны два уроженца Жамбылской области, в отношении которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности других причастных», – говорится в информации.

Дополнительно, в ходе прокурорской проверки было установлено, что одна из больниц вовсе не осуществляла закуп трамадола для обеспечения нуждающихся пациентов.

Также проверкой одной из городских поликлиник установлено отсутствие надлежащего учета использования трамадола, что создает предпосылки для его незаконного оборота.

В связи с выявленными нарушениями полицией начато досудебное расследование по ч.1 ст. 303 УК РК «Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами».

«Органы прокуратуры предупреждают о необходимости строгого соблюдения законодательства в сфере оборота психотропных веществ и призывают медицинские учреждения к более внимательному учету и контролю за использованием таких препаратов, чтобы избежать их попадания на черный рынок», – отмечается в тексте обращения.

#Трамадол #аптеки

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