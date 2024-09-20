Шесть человек погибли при вспышках газовоздушной смеси в Казахстане

Нефть и Газ
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Дана Аменова
корреспондент

С начала текущего года зарегистрировано 17 случаев вспышек газовоздушной смеси, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным МЧС, участившиеся случаи взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси вызывают серьезную обеспокоенность.

«С начала текущего года зарегистрировано 17 случаев вспышек газовоздушной смеси, при которых погибли 6 человек. Ещё 36 граждан с различными травмами были госпитализированы в больницу. С мест пожаров сотрудники МЧС вынесли 961 газовый баллон, более 194 из которых вместимостью 50 литров», – подытожили в ведомстве.

По данным МЧС, в 2023 году было зарегистрировано 128 случаев взрывов баллонов и вспышек газовоздушной смеси, при которых погибло 21 человек, травмировано 167 человек.

Основными причинами взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси является нарушение требований безопасной эксплуатации и правил хранения бытового газового баллона и газового оборудования, их неисправность.

МЧС обращает внимание, что исключить рост пожаров возможно при соблюдении правил:

  • осуществляйте заправку баллонов только в специализированных пунктах. Запрещается заправка бытовых газовых баллонов на автозаправочных станциях;
  • не используйте газовые баллоны в жилых многоквартирных домах более двух этажей;
  • не допускайте нагрев корпуса баллона;
  • при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество;
  • не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
  • не допускайте самостоятельного использования газовых приборов детьми;
  • для проверки утечки газа используйте мыльный раствор. Необходимо своевременно проводить ревизию и ремонт газового оборудования;
  • запрещается эксплуатировать неисправное газовое оборудование;
  • нельзя заносить газовый баллон из холода в тепло и ставить рядом с источником тепла.
#МЧС #газ #вспышка #смесь

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