Шесть человек погибли при вспышках газовоздушной смеси в Казахстане

С начала текущего года зарегистрировано 17 случаев вспышек газовоздушной смеси, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным МЧС, участившиеся случаи взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси вызывают серьезную обеспокоенность.

«С начала текущего года зарегистрировано 17 случаев вспышек газовоздушной смеси, при которых погибли 6 человек. Ещё 36 граждан с различными травмами были госпитализированы в больницу. С мест пожаров сотрудники МЧС вынесли 961 газовый баллон, более 194 из которых вместимостью 50 литров», – подытожили в ведомстве.

По данным МЧС, в 2023 году было зарегистрировано 128 случаев взрывов баллонов и вспышек газовоздушной смеси, при которых погибло 21 человек, травмировано 167 человек.

Основными причинами взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси является нарушение требований безопасной эксплуатации и правил хранения бытового газового баллона и газового оборудования, их неисправность.

МЧС обращает внимание, что исключить рост пожаров возможно при соблюдении правил: