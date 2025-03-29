Силы и средства гражданской защиты приведены в готовность в связи с возможными рисками сейсмической активности, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

По поручению главы МЧС Казахстана оперативный штаб по контролю за сейсмообстановкой перешел на круглосуточный режим работы. Меры направлены на оперативное реагирование и минимизацию последствий возможных природных катастроф.

На базе командного центра МЧС РК под председательством вице-министра по чрезвычайным ситуациям Батырбека Абдышева прошло совещание с участием представителей государственных органов. Обсуждены вопросы повышения координации между ведомствами и улучшения готовности сил гражданской защиты. Актуализированы планы действий по ликвидации последствий ЧС, также в готовность приведены оперативные группировки спасателей из близлежащих территориальных подразделений. Кроме того, была проведена видеоконференция с территориальными штабами для обеспечения обмена информацией и координации действий. Вице-министр отметил важность оперативности и слаженной работы всех служб для предотвращения катастрофических последствий.

Для межведомственной координации в регион убыла оперативная группа МЧС в составе руководства ведомства. Группировки спасателей и специальная техника уже передислокации в сейсмоопасных населенных пунктах Жамбылской области для быстрого реагирования на угрозы.

Особое внимание уделено мониторингу сейсмической активности, информированию населения и подготовке экстренных служб к возможным чрезвычайным ситуациям. Принятые решения направлены на обеспечение безопасности граждан и защиту ключевой инфраструктуры, включая объекты промышленности и жизнеобеспечения.

Министерство продолжит следить за ситуацией и своевременно информировать о дальнейших действиях.