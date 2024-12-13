Сколько времени жители Астаны добираются с левого берега на правый

Транспорт, Столица
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Гульмира Кунапия
корреспондент

А также какое время занимает путь в обратную сторону – в будние и выходные дни по разным маршрутам, ответили аналитики 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специалисты Sergek ITS посчитали, сколько времени тратят жители столицы на то, чтобы добраться с левого берега на правый и наоборот, в будние и выходные дни по разным маршрутам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании

Главной точкой притяжения левобережья был выбран торгово-развлекательный центр Mega Silk Way, расположенный на пересечении пр. Кабанбай батыра и ул. Рыскулова. На правом берегу за точку отсчета специалисты взяли перекресток проспектов Богенбай батыра и Республики.

Оказалось, что самыми загруженными днями в направлении правобережья являются понедельник и четверг. Для того, чтобы добраться из ТРЦ до перекрестка пр. Богенбай батыра-Республики по пр. Кабанбай батыра астанчанам в будние дни понадобится 1 час 46 минут, если они выедут в промежуток времени между 17.00 и 18.00, и 2 часа 12 минут, если с 18.00 до 19.00 часов.

В выходные дни на этот же маршрут астанчане тратят от 1,5 часов до 2 часов 19 минут в промежуток между 17.00 и 19.00 часами. К слову, в отсутствие пробок этот путь можно преодолеть за полчаса.

«Между тем, в направлении левого берега самыми загруженными днями оказались среда и пятница. Чтобы добраться от пр. Богенбая до Mega Silk Way по пр. Кабанбай батыра, выезжая в промежуток между 18.00 и 19.00 часами астанчанам нужно закладывать не менее двух часов. При этом, в выходные дни это 2 часа 17 минут, если выезжать с 17.00 до 18.00 и 2 часа 13 минут, если с 18.00 до 19.00. В отсутствие пробок этот путь можно преодолеть за 25 минут», – выяснили специалисты. 

Аналитики также посчитали, что самый быстрый маршрут между правым и левым берегами Астаны проходит по пр. Туран.

Среднесуточное время проезда по нему составляет 50 минут. В то время как по пр. Кабанбай батыра - 58 минут. 
Если смотреть вечерние часы пик, в направлении правобережья автомобилистам выгоднее ехать по пр. Туран или Мәңгілік ел. В обоих случаях длительность пути составит около 1,5 часов. Если ехать по пр. Кабанбай батыра - почти 2 часа. 

В направлении левого берега удобнее ехать по пр. Туран. Расстояние между заданными точками по нему можно преодолеть чуть больше чем за час. Если ехать по пр. Кабанбай батыра, то за 2 часа 15 минут.

Загрузку маршрута по пр. Кабанбай батыра специалисты объясняют тем, что проспект является связующей транзитной улицей для многих городских маршрутов, большим количеством светофоров (32 шт.) и наплывом транспортных средств из г. Косшы. 

#Астана #анализ #пробки #левобережье

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