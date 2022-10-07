Служение Родине важнее амбиций

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» поддержала кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на выборах президента.

Больше двух часов длился вчера съезд ДПК «Ак жол», где было принято это историческое решение. Председатель партии, депутат Мажилиса Азат Перуашев сообщил, что накануне состоялось заседание пленума национального совета политического объединения, на котором была принята общая рекомендация участвовать в президентских выборах 20 ноября. Но вот по кандидату к единому мнению после долгих споров партийцы так и не пришли.

– Всего желание принять участие в выборах изъявили шесть человек. Выходили на меня, кто-то сам обращался, были случаи, когда партийные органы или филиалы предлагали. Из шестерых один – крупный бизнесмен, но он не член партии, и на пленуме коллеги отказались выдвигать его кандидатуру. Один человек сначала подал заявление, но позже передумал. Еще один предложенный кандидат взял самоотвод. Кроме того, несколько членов совета предложили поддержать кандидатуру Касым-Жомарта Токаева, который заявил, что будет выдвигаться не от одной партии, а от коалиции общественных движений, – сообщил Азат Перуашев.

Принятие решения об учас­тии в выборах и утверждении кандидатов – исключительная компетенция съезда партии. Поэтому на рассмотрение делегатов съез­да были вынесены все четыре варианта – три кандидата от партии «Ак жол» и поддержка общественной коалиции.

Далее выступили предложенные кандидаты. Журналист из Жетысуской области Сандугаш Дуйсенова состоит в партии два десятка лет, активно занималась защитой прав детей от насилия и считает, что красноречивее всего о ней говорят ее многочис­ленные статьи.

– Надо доказать миру, что Казахстан – демократическое государство, где президентом может стать женщина, – заявила она с трибуны.

Депутат Мажилиса Серик Ерубаев долгое время проработал в Атырауском городском маслихате и многое сделал для родного края. В интервью корреспонденту «КП» он отметил, что для дальнейшего развития Казах­стана важно воплотить в жизнь предложенную Главой государства формулу «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Депутат поддерживает введение однократного семилетнего срока президентства и считает, что Касым-Жомарт

Токаев за это время сможет довести до логического завершения начатые им реформы.

Еще один кандидат от «Ак жол» – депутат Актюбинского областного маслихата Аскар Садыков имеет три высших образования, всю жизнь занимается предпринимательством и уделяет большое внимание благотворительности и волонтерству. У него шестеро детей, и он считает, что настало время молодых, именно им предстоит поднимать сельское хозяйство, строить правовое государство и Новый Казахстан.

– Я полагаюсь на большой опыт Касым-Жомарта Токаева во внешней и внутренней политике и согласен со многими его решениями, как Глава государства он пока принимает их безошибочно. Да, у общества еще много вопросов. Но я полагаюсь на его дипломатическую мудрость, которой немногие в нашей стране обладают, – поделился в кулуарах Аскар Садыков.

В ходе съезда выступили делегаты из разных регионов и с разными мнениями и предложениями. Депутат Мажилиса Берик Дюсембинов в свою очередь подчеркнул, что эти президентские выборы отличаются от предыдущих, и нужно сделать осознанный выбор.

– Долгое время мы думали, что все происходящее в мире не имеет к нам отношения. В такой геополитической ситуации, как сегодня, хорошо, что страну возглавляет опытный дипломат, – сказал он и предложил поддержать на выборах кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.

Решение не баллотироваться на этот раз прокомментировал Азат Перуашев.

– Есть вещи, когда надо свои амбиции придерживать. Надо разбираться в иерархии ценнос­тей, приоритетах, что для вас важнее, – обратился он к однопартийцам. – 90% из вас – предприниматели, люди, которые состоя­лись сами, другим работу дают, платят налоги, служат честно своему государству. Вы делаете большое дело. В партии «Ак жол» собралось неравнодушное нацио­нальное предпринимательство, чтобы служить своей стране. И исходя из этих целей, мы даже сегодня делаем выбор такой, что для нас важнее – наши амбиции или служение государству.

Лидер партии заявил о саботаже со стороны чиновников в отношении инициатив Президента и о том, что многие поручения Главы государства идут в одном направлении с политикой партии «Ак жол». Он привел в пример продвигаемое партией на протяжении десяти лет предложение о введении дифференцированного налогообложения для разных видов отраслей экономики, что теперь поручил в Послании Президент. «Акжоловцы» выступали за то, что акимы не должны возглавлять партии власти на местах. И Глава государства сам вышел из партии и запретил акимам возглавлять филиалы.

– Конечно, мы будем поддерживать такие вещи, – подытожил Азат Перуашев. – Многие из идей Президента присутствуют в программе партии «Ак жол», наши взгляды совпадают по многим вопросам. И в условиях вызовов, с которыми столкнулся Казахстан, справляться с ними способен именно Токаев.

По итогам голосования из 126 бюллетеней 6,4% голосов были отданы Сандугаш Дуйсеновой. Серик Ерубаев набрал 18,2%, Аскар Садыков – 11,2%. За поддерж­ку действующего Президента проголосовали 64,2% делегатов.