Смертельное массовое ДТП на трассе Алматы – Бишкек: подробности сообщили в полиции

Закон и Порядок
3152
Скриншот с видео
Крупное ДТП произошло в Алматинской области, на трассе Алматы – Бишкек, есть погибший и пострадавшие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.   

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 сентября около 08:45 часов в Жамбылском районе.

«Предварительно установлено, что 47-летний водитель автомашины марки «Нива-2121», двигаясь в западном направлении, на 44 км автодороги Алматы – Бишкек, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с автомашиной Foton. Далее автомашина по инерции наезжает на фонарный столб и выезжает на встречную полосу, где сталкивается с BMW-525 и Mitsubishi», – сообщили в полиции.

Водитель «Нивы» скончался на месте происшествия. В дорожной аварии также пострадали 22-летний водитель BMW и 44-летний пассажир Mitsubishi.

По факту с назначением необходимых экспертиз начато уголовное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 345 УК РК. 

Видео с места происшествия было опубликовано в одном из пабликов в соцсети. 

