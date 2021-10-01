Крупное ДТП произошло в Алматинской области, на трассе Алматы – Бишкек, есть погибший и пострадавшие, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 сентября около 08:45 часов в Жамбылском районе.
«Предварительно установлено, что 47-летний водитель автомашины марки «Нива-2121», двигаясь в западном направлении, на 44 км автодороги Алматы – Бишкек, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с автомашиной Foton. Далее автомашина по инерции наезжает на фонарный столб и выезжает на встречную полосу, где сталкивается с BMW-525 и Mitsubishi», – сообщили в полиции.
Водитель «Нивы» скончался на месте происшествия. В дорожной аварии также пострадали 22-летний водитель BMW и 44-летний пассажир Mitsubishi.
По факту с назначением необходимых экспертиз начато уголовное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 345 УК РК. Видео
с места происшествия было опубликовано в одном из пабликов в соцсети.