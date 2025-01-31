Снежный занос: рекомендации водителям разработало МЧС

Что делать водителям и их пассажирам в ситуации, когда автомобиль попал в снежный занос, рассказали в МЧС, передает Kazpravda.kz
В первую очередь водителям рекомендовано оставаться спокойными, поскольку паника может ухудшить ситуацию.
Кроме того:
- Не глушите двигатель. Оставьте двигатель работающим, чтобы поддерживать тепло и заряд батареи.
- Включите аварийные огни. Это поможет другим водителям увидеть ваш автомобиль.
- Попробуйте выбраться. Если это безопасно, аккуратно поворачивайте в сторону, противоположную заносу. Постепенно отпускайте тормоза и добавляйте газ.
- Используйте песок или соль. Рассыпьте их под колеса для лучшего сцепления.
- Не используйтe слишком много газа. Это может усугубить занос.
- При необходимости ждите помощи. Если ситуация не улучшается, оставайтесь в автомобиле, особенно если вокруг холодно, и ждите спасателей.
- Держите мобильный телефон под рукой. Если у вас есть возможность, сообщите о своей ситуации и местоположении.