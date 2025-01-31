Снежный занос: рекомендации водителям разработало МЧС

Что делать водителям и их пассажирам в ситуации, когда автомобиль попал в снежный занос, рассказали в МЧС, передает Kazpravda.kz

Скриншот видео МЧС

В первую очередь водителям рекомендовано оставаться спокойными, поскольку паника может ухудшить ситуацию.

Кроме того:

- Не глушите двигатель. Оставьте двигатель работающим, чтобы поддерживать тепло и заряд батареи.

- Включите аварийные огни. Это поможет другим водителям увидеть ваш автомобиль.

- Попробуйте выбраться. Если это безопасно, аккуратно поворачивайте в сторону, противоположную заносу. Постепенно отпускайте тормоза и добавляйте газ.

- Используйте песок или соль. Рассыпьте их под колеса для лучшего сцепления.

- Не используйтe слишком много газа. Это может усугубить занос.

- При необходимости ждите помощи. Если ситуация не улучшается, оставайтесь в автомобиле, особенно если вокруг холодно, и ждите спасателей.

- Держите мобильный телефон под рукой. Если у вас есть возможность, сообщите о своей ситуации и местоположении.