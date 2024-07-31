Снимок французского фотографа признали самым красивым на Олимпиаде

За сутки фото собрало миллионы просмотров в социальных сетях по всему миру

Фото: AFP / Jerom Bruyere

На Олимпиаде стартовали соревнования по серфингу, которые проходят на острове Таити (Французская Полинезия), передает Kazpravda.kz

30-летний бразильский серфингист Габриэль Медина в пятом заезде смог «оседлать» одиночную волну и заработал самый высокий балл за всю историю Олимпийских игр – 9,90 из 10. Завершив свое выступление и понимая, что оно ему удалось идеально, бразилец, вылетая из воды, показал указательный палец вверх.

В этот момент фотограф AFP Жером Бруйе, находясь на лодке вместе с другими фотографами, сделал свою шедевральную фотографию. На ней спортсмен вышел словно парящим над водой.

Кадр, на котором Медина празднует свой триумф, уже облетел весь мир и стал одним из самых обсуждаемых спортивных событий. Эта фотография, возможно, станет самой красивой на нынешней Олимпиаде.