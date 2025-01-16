«Со стороны госорганов должно быть максимальное содействие бизнесу» – Жумангарин

Инвестиции
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Вице-премьер указал на необходимость устранения барьеров, препятствующих реализации инвестпроектов

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел совещание по вопросам развития реального сектора экономики, на котором рассмотрено инвестиционное развитие Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В 2025 году в Кызылординской области планируется ввести в строй 24 проекта стоимостью 275,3 млрд тенге с созданием порядка 1 тыс. рабочих мест и объемом выпускаемой продукции на 30,8 млрд тенге. В числе крупных проектов – завод по производству кирпичей мощностью 90 млн шт. в год, производство сухого порошка из верблюжьего молока мощностью 392 т в год, первый этап проекта по ремонту, техническому обслуживанию и строительству пассажирских вагонов, новая ТЭЦ мощностью 240 МВт.

«Мы планируем реализовать строительство 4 солнечных и 1 ветряной электростанций общей мощностью 141 МВт. Потребность области в электроэнергии составляет 200 МВт в день, в регионе функционируют 9 солнечных электростанций общей мощностью 89 МВт. Когда будут запущены 5 проектов, наш регион полностью перейдет на зеленую энергетику», — отметил замакима области Ардак Зебешев.

Комитет по инвестициям МИД РК презентовал участникам совещания возможности Национальной цифровой инвестиционной платформы – единого окна для взаимодействия инвесторов, госорганов и квазигосударственного сектора. На сегодня в пуле платформы – 836 проектов, из которых 246 запланированы к реализации в 2025 году.

На совещании рассмотрели проблемные вопросы реализации двух крупных инвестпроектов региона. Это повышение эффективности месторождения полиметаллических руд «Шалкия» и строительство завода по производству кальцинированной соды.

В частности, АО «Аралтуз», выпускающее пищевую и техническую соль, полипропиленовые мешки, в настоящее время реализует проект строительства первого в Казахстане завода по выпуску кальцинированной соды. Этот сырьевой компонент, необходимый для производства стеклянных бутылок. В настоящее время он практически полностью импортируется в Казахстан. Проект требует значительных инвестиций, есть вопросы по продлению сроков и условий кредитного финансирования. Министр поручил соответствующим финансовым институтам изыскать все возможности для поддержки проекта.

«Со стороны госорганов должно быть максимальное содействие бизнесу в устранении барьеров, препятствующих реализации инвестпроектов. Цель в 246 проектов на 2025 год – это хороший показатель, и чтобы его достичь, нужно максимально убрать все барьеры, обеспечить своевременное финансирование. Для этого в течение короткого времени Комитету по инвестициям вместе с Министерством промышленности и акиматами необходимо провести градацию проектов по принципу – приоритетная отрасль и высокая добавленная стоимость. И, исходя из результатов, оказывать поддержку для их реализации», — подвел итоги совещания Серик Жумангарин.

 

#инвестиции #бизнес #Жумангарин #инвестпроекты

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