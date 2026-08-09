Задействован дополнительный финансовый рычаг

Инвестиции
Гурий Шедин

Министерством сельского хозяйства совершенствуется модель господдержки АПК.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При этом ключевым принципом выступает использование бюджетных средств не только для прямого финансирования отрасли, но и для привлечения дополнительных внебюджетных источников. И такой подход приносит весомый финансовый результат в пропорции один к семи.

Так, в 2025 году при прямом бюджетном финансировании в размере 153 млрд тенге общий объем направленных в АПК средств превысил 1 трлн тенге. Это позволило одновременно решить две основные задачи – обеспечить сельхозпроизводителей доступным финансированием и снизить нагрузку на бюджет за счет прив­лечения рыночных ресурсов.

По словам вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, государственная поддержка постепенно меняет свою роль: бюджет перестает выступать единственным источником финансирования и становится инструментом привлечения частного капитала в агропромышленный комплекс.

– Бюджет призван работать как финансовый рычаг, позволяющий привлечь в АПК в несколько раз больше ресурсов. Именно такой принцип дает возможность расширять объемы финансирования без пропорционального увеличения бюджетных расходов, – отметил отраслевой эксперт.

Сельхозпроизводители и перерабатывающие предприятия получают финансирование по льготной ставке в пять-шесть процентов годовых, а разницу между рыночной и льготной ставками компенсирует государство.

Второй год подряд данный механизм, основанный на снижении для аграриев стоимости заемных средств, применяется в двух вариантах. Это субсидирование процентной ставки по кредитам, выдаваемым через АО «Аграрная кредитная корпорация», и привлечение данной структурой и АО «КазАгроФинанс» средств на финансовом рынке посредством выпуска облигаций.

В результате государство получает возможность относительно небольшим объемом бюджетных средств обеспечивать большой объем финансирования отрасли. Если в 2023 году объем финансирования АПК составлял 160 млрд тенге, то в 2025-м он превысил, как уже было сказано выше, 1 трлн тенге. При этом непосредственно из бюджета было направлено всего 153 млрд тенге.

– Фактически мы видим качественное изменение масштаба финансирования отрасли. Если раньше объем поддержки напрямую зависел от возможностей бюджета, то сегодня бюджетные средства поз­воляют мобилизовать дополнительные ресурсы банков и финансового рынка. Это дает аграриям больше возможнос­тей для развития, а государству – более эффективный механизм поддержки, – подчеркнул вице-министр.

Привлеченные средства направляются непосредственно на первоочередные потребности аграриев и предприятий переработки. Дополнительное финансирование позволяет своевременно проводить посевную и уборочную кампании, приобретать семена, удобрения, средства защиты растений и горюче-смазочные материалы. Значительный объем финансов расходуется на обновление машинно-тракторного парка посредством льготного лизинга.

В 2026 году за счет 272 млрд тенге бюджетных средств планируется привлечь около 1,1 трлн тенге. На сегодняшний день в отрасль уже направлено 894 млрд. Из них 656,4 млрд тенге аграрии получили на проведение сезонных полевых работ, еще 237,6 млрд тенге направлено на при­обретение сельскохозяйственной техники.

Расширение доступа к финансированию сопровождается ростом ключевых показателей АПК. По итогам 2025 года объем продукции агропромышленного комплекса составил около 15 трлн тенге. В том числе в растениеводстве – 5,9 трлн тенге, животноводстве – 3,8 трлн. Объем выпущенной продукции с высокой добавленной стоимостью достиг 5,2 трлн тенге.

Положительная динамика сохраняется и в нынешнем году. По итогам января – июня объем валовой продукции АПК составил 4,9 трлн тенге. За этот период, по данным Министерства сельского хозяйства, производство продукции растениеводства выросло на 7,7%, животноводства – на 4,4%, продуктов питания – на 14,7%, напитков – на 4,4%.

– Государство не должно подменять собой рынок и полностью финансировать отрасль из бюджета. Его задача – создать такие условия, при которых бюджетный ресурс становится точкой притяжения для значительно большего объема частного и рыночного капитала, – отметил вице-министр.

#инвестиции #господдержка #АПК

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