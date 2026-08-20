В Казахстане зафиксирован резкий рост инвестиций в торговлю

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане сохраняется положительная динамика привлечения инвестиций в отрасли торговли и смежные направления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

По итогам января–июля 2026 года объем инвестиций составил 637,2 млрд тенге, увеличившись на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Положительная динамика отмечается сразу в нескольких регионах. Особенно высокие темпы роста зафиксированы в Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, Шымкенте, Костанайской области, области Абай, Мангистауской области и Алматы.

При этом Алматы остается одним из крупнейших центров инвестиционной активности: за семь месяцев в городе было привлечено 204,3 млрд тенге инвестиций. Значительные объемы также отмечены в Туркестанской области — 88,7 млрд тенге.

В структуре инвестиций в разрезе видов экономической деятельности наибольший объем приходится на оптовую и розничную торговлю — 246,6 млрд тенге. Значительные объемы в смежных направлениях также приходятся на финансовую и страховую деятельность, аренду и управление недвижимостью, а также обслуживание зданий и благоустройство территорий.

Положительная динамика отражает рост деловой активности и расширение инвестиционной базы торговой отрасли. Новые вложения направляются на развитие торговой инфраструктуры, расширение современных форматов торговли и создание новых возможностей для предпринимателей.

Минторговли совместно с акиматами продолжает системную работу по привлечению инвестиций, сопровождению проектов и созданию условий для дальнейшего развития современной торговой инфраструктуры.