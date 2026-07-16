Олжас Бектенов и Дэбяо Цао обсудили реализацию инвестпроектов

Китай,Инвестиции

В ходе встречи внимание было уделено перспективам строительства в Казахстане заводов небольшой мощности – от 250 до 500 тонн отходов в сутки. Такие решения востребованы в регионах, где объемы образования коммунальных отходов не требуют создания крупных предприятий

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с секретарем партийного комитета и президентом компании China Tianying Inc. Дэбяо Цао. Они обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов в сфере переработки и энергетической утилизации твердых бытовых отходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

«Благодаря доверительному и конструктивному диалогу между лидерами наших стран Касым-Жомартом Токаевым и Си Цзиньпинем двустороннее сотрудничество уверенно развивается во всех отраслях экономики и выходит на новый уровень. Товарооборот Казахстана и Китая по итогам прошлого года достиг $48 млрд. Правительство прикладывает все усилия для выполнения поставленной главами наших государств задачи по удвоению объема торговли», — подчеркнул Олжас Бектенов. 

На сегодня в рамках сотрудничества Казахстана и Китая реализовано 77 совместных проектов стоимостью $13,3 млрд, создано свыше 21,6 тыс. рабочих мест. Более 269 инициатив включены в перспективный портфель. 

Среди активно развиваемых направлений – энергетическая утилизация отходов. В Казахстане реализуются проекты по строительству таких заводов в Астане, Алматы и Шымкенте. В регионах также внедряется механизм Waste-to-energy. China Tianying более 20 лет работает в данной сфере, располагает собственными технологическими и производственными мощностями. География деятельности компании охватывает свыше 30 стран мира, в том числе Сингапур, Мальдивы, Франция и др. 

Глава China Tianying Inc. Дэбяо Цао отметил, что производственные мощности и технологические решения компании соответствуют передовым европейским экологическим стандартам.

«Мы работаем в двух направлениях: это проекты по защите экологии и развитие технологий в новой энергетике. На данный момент мощность переработки заводов компании составляет 4 тыс. тонн ТБО в сутки, в последующем показатель будет увеличен до 7 тыс. тонн в сутки. Компания работает по полному производственному циклу: от разработки технических решений и изготовления оборудования до строительства, до ввода в эксплуатацию и дальнейшего сервисного обслуживания», — сказал Дэбяо Цао.

В ходе встречи внимание было уделено перспективам строительства в Казахстане заводов небольшой мощности – от 250 до 500 тонн отходов в сутки. Такие решения востребованы в регионах, где объемы образования коммунальных отходов не требуют создания крупных предприятий.

На сегодня в Казахстане проекты по переработке ТБО реализуются через механизм Соглашений об инвестициях. Для проектов энергетической утилизации определен тариф на вырабатываемую электроэнергию в размере до 55 теңге за 1 кВт/ч.

По итогам встречи Премьер-министр поручил государственным органам оказать содействие в сопровождении инвестиционного проекта для своевременной реализации озвученных инициатив по внедрению в регионах современных экологических и энергетических технологий.

«Министерству экологии совместно с другими заинтересованными государственными органами в ускоренном порядке провести завершающую стадию переговоров с компанией и в течение двух недель внести на утверждение Соглашение об инвестициях, предусматривающее строительство заводов по утилизации твердых бытовых отходов как минимум в трех крупных городах Казахстана», — поручил Олжас Бектенов. 

 

#сотрудничество #Китай #инвестпроекты

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