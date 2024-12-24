Солнце – дирижер жизни на Земле

Общество
6
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Вопрос перевода времени остается одним из самых обсуждаемых в стране

коллаж Натальи Ляликовой

Насколько оправданным был перевод часов в Казахстане? Своим мнением с нами поделился профессор кафедры биофизики, биомедицины и нейронауки КазНУ им. аль-Фараби, академик НАН РК Султан Тулеуханов. Доктор биологических наук уже более 50 лет занимается хронобиологией и хрономедициной – направления­ми, изу­чающими циклические процессы.

– Когда я начинал свои исследования, многие преподаватели считали, что хронобиология – это несерьезно. Но я, опираясь на знания биофизики и термодинамики, пришел к хронобиологии, доказав, что циклические процессы являются основой жизни, – рассказывает профессор. – Сегодня мы добились признания: нас просят включить курс хрономедицины в учебные программы медицинских вузов. А за рубежом уже публикуют специа­лизированные научные журналы на эту тему.

Так что же такое хронобиология и хрономедицина? По словам профессора, это – науки по изучению динамических процессов, протекающих в живых системах при различных функциональных состояниях.

– Человек – это динамическая система, подчинненая ритмам, – уточняет ученый. – Сердце бьется ритмично, мы дышим, спим и бодрствуем, то есть все метаболические процессы в организме также носят ритмический характер.

Отвечая на вопрос о том, почему мы пришли к необходимости изменения часовых поясов, профессор говорит: человек – существо биосоциальное, но природные законы объективны, и они выше требований социума. Природа – главный регулятор, а Солнце – ее дирижер. Именно оно задает естественные ритмы жизни. Значит, субъективные, социальные, общественные закономерности должны вытекать из основополагающих и объективных естественных законов природы.

По словам ученого, в недрах архивов был обнаружен документ – «Декрет о времени», изданный в 1930 году за подписью Иосифа Сталина. Тогда административным указом отодвинули как летнее, так и зимнее время на час вперед, и мы отошли от солнечного ритма. Это привело к десинхронозу – нарушению природных ритмов.

– Мы жили в этих условиях почти век, но это была адаптация к ненормальным условиям, – поясняет он. – Вернувшись к солнечному времени, мы восстановили естественный ритм. Время должно вытекать из солнечных часов, дирижировать всеми жизненными явлениями и процессами на планете должно Солнце. Это главный источник свободной энергии, необходимой для жизни. А раз так, значит, все динамические характеристики должны исходить от него.

Что же касается неудобств, на которые порой жалуются некоторые казахстанцы, то, как говорит профессор, все социальные вопросы, связанные с временем, можно решить административными мерами. Например, в Китае, несмотря на огромную территорию, существует единое пекинское время. Люди должны подстраиваться под Солнце, а не наоборот. И поэтому начало трудового дня можно согласовать с работодателем, что не считается нарушением законодательства, прав работников.

– Напомню, что в Германии на многих предприятиях рабочий день начинается в семь часов утра. Люди в 16 часов возвращаются домой, занимаются семьей и свои­ми делами. Недавно, к примеру, звонили знакомые из Копенгагена. У них начинает темнеть уже в три часа дня, – комментирует специалист.

В научной литературе существует уже три хронотипа людей: жаворонки, совы и голуби. Но реально, по мнению ученого, должна существовать только одна группа – жаворонки. С Солнцем встающие и с его закатом идущие ко сну – это и есть нативный, то есть природный, ритм.

– В КазНУ в свое время работал медик, профессор Михаил Ефимов, который свою лабораторию радиобиологии и онкологии переименовал в хроноонкологию. Он доказал, что у онкобольных идет полное расщепление ритмов. Клетки безу­держно делятся и требуют большей траты энергии. Стало быть, суточный ритм преломляется и расщепляется. В конечном итоге эти люди умирают от энергетического голода, – объяснил Султан Тулеуханов.

Сегодня уже совершенно ясно, что многие болезни тесно связаны с ритмикой. В 2017 году группа ученых из США – Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг – стала обладателем Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадный ритм. Это свидетельствует о том, что суточные ритмы организма являются фундаментальным свойством живых систем, а значит, мы должны жить согласно солнечным часам.

Таким образом, перевод времени является приведением его в соответствие с природными часами. И прежде всего нас должно беспокоить здоровье наших граждан. Поэтому тем, говорит профессор, кто работает в ночную смену, необходимо платить в разы больше, чем тем, кто ходит на работу днем.

– Нарушение жизненного ритма оказывает влияние на изменения в физиологии человека. Когда человек живет не по природным часам, это сказывается на его здоровье, он становится нервным, источая негатив и агрессию. Не случайно наши предки всегда жили в гармонии с природой, не зависели от часов, наблюдая лишь за положением Солнца на небосводе, – сказал в завершение разговора Султан Тулеуханов.­

#часы #время #перевод времени #единый часовой пояс

Популярное

Все
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
Курсантские будни: как проходит обучение в Академии Нацгвардии
Министр высказался о падении учителя с высоты при оформлении ёлки в Семее
Мажилисмен возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana
Итоги года для казахстанского дзюдо подвел вице-президент республиканской федерации
Президент Панамы исключил передачу Панамского канала Америке
Госсоветник подвел итоги работы Национального курултая за 2024 год
Самым теплым городом назвал Астану певец Sadraddin
Итоги года экологической акции «Таза Қазақстан» подвели в правительстве
Премьер поставил задачи перед новым министром национальной экономики
Банковскому омбудсмену расширили полномочия
Молодёжная сборная Казахстана по хоккею разгромила канадский «Хоксбери Хокс»
В областном управлении образования прокомментировали инцидент с учителем в Семее
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Император Японии Акихито отмечает 91-летие
Новый зимний городок «Бухарест» открыли в Астане
Шестеро детей пострадали во время катаний на ледяной горке в Костанае
Пассажирка рейса Актау - Алматы обвинила мужчину в домогательствах к девочке
Падение учителя с ёлки в Семее: уволен глава городского управления образования
Трамп обещает закрыть границу США для нелегалов сразу после инаугурации
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Итоги 2024 года Минэнерго: достижения и перспективы развития энергетической отрасли
Известный блогер-полиглот стал послом туризма Казахстана
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
Работа над многотомником по истории Казахстана продолжается
Прочные основы безопасности и развития страны
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Время выбрало нас
Обсуждены перспективы ЕАЭС
Искать точки соприкосновения, а не проводить разделительные линии
Столп национальной духовности
«Egemen Qazaqstan»: этапы большого пути
На благо страны
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Казахстанцы: идентичность 33 года спустя
Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата
Цель – устойчивость и развитие
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Парламентские опоры Содружества
Владимир Путин прилетел в Астану
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Здесь растят специалистов XXI века
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине

Читайте также

В области Жетісу еще 57 семей справили новоселье
Госсоветник подвел итоги работы Национального курултая за 2…
Новогодняя ёлка зажглась в южной столице
«Казахмыс» объявил о завершении переговоров с бастовавшими …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]