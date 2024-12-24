Солнце – дирижер жизни на Земле Общество 24 декабря 2024 г. 2:00 6 Айгуль Турысбекова корреспондент Алматинского корпункта Вопрос перевода времени остается одним из самых обсуждаемых в стране коллаж Натальи Ляликовой Насколько оправданным был перевод часов в Казахстане? Своим мнением с нами поделился профессор кафедры биофизики, биомедицины и нейронауки КазНУ им. аль-Фараби, академик НАН РК Султан Тулеуханов. Доктор биологических наук уже более 50 лет занимается хронобиологией и хрономедициной – направлениями, изучающими циклические процессы. – Когда я начинал свои исследования, многие преподаватели считали, что хронобиология – это несерьезно. Но я, опираясь на знания биофизики и термодинамики, пришел к хронобиологии, доказав, что циклические процессы являются основой жизни, – рассказывает профессор. – Сегодня мы добились признания: нас просят включить курс хрономедицины в учебные программы медицинских вузов. А за рубежом уже публикуют специализированные научные журналы на эту тему. Так что же такое хронобиология и хрономедицина? По словам профессора, это – науки по изучению динамических процессов, протекающих в живых системах при различных функциональных состояниях. – Человек – это динамическая система, подчинненая ритмам, – уточняет ученый. – Сердце бьется ритмично, мы дышим, спим и бодрствуем, то есть все метаболические процессы в организме также носят ритмический характер. Отвечая на вопрос о том, почему мы пришли к необходимости изменения часовых поясов, профессор говорит: человек – существо биосоциальное, но природные законы объективны, и они выше требований социума. Природа – главный регулятор, а Солнце – ее дирижер. Именно оно задает естественные ритмы жизни. Значит, субъективные, социальные, общественные закономерности должны вытекать из основополагающих и объективных естественных законов природы. По словам ученого, в недрах архивов был обнаружен документ – «Декрет о времени», изданный в 1930 году за подписью Иосифа Сталина. Тогда административным указом отодвинули как летнее, так и зимнее время на час вперед, и мы отошли от солнечного ритма. Это привело к десинхронозу – нарушению природных ритмов. – Мы жили в этих условиях почти век, но это была адаптация к ненормальным условиям, – поясняет он. – Вернувшись к солнечному времени, мы восстановили естественный ритм. Время должно вытекать из солнечных часов, дирижировать всеми жизненными явлениями и процессами на планете должно Солнце. Это главный источник свободной энергии, необходимой для жизни. А раз так, значит, все динамические характеристики должны исходить от него. Что же касается неудобств, на которые порой жалуются некоторые казахстанцы, то, как говорит профессор, все социальные вопросы, связанные с временем, можно решить административными мерами. Например, в Китае, несмотря на огромную территорию, существует единое пекинское время. Люди должны подстраиваться под Солнце, а не наоборот. И поэтому начало трудового дня можно согласовать с работодателем, что не считается нарушением законодательства, прав работников. – Напомню, что в Германии на многих предприятиях рабочий день начинается в семь часов утра. Люди в 16 часов возвращаются домой, занимаются семьей и своими делами. Недавно, к примеру, звонили знакомые из Копенгагена. У них начинает темнеть уже в три часа дня, – комментирует специалист. В научной литературе существует уже три хронотипа людей: жаворонки, совы и голуби. Но реально, по мнению ученого, должна существовать только одна группа – жаворонки. С Солнцем встающие и с его закатом идущие ко сну – это и есть нативный, то есть природный, ритм. – В КазНУ в свое время работал медик, профессор Михаил Ефимов, который свою лабораторию радиобиологии и онкологии переименовал в хроноонкологию. Он доказал, что у онкобольных идет полное расщепление ритмов. Клетки безудержно делятся и требуют большей траты энергии. Стало быть, суточный ритм преломляется и расщепляется. В конечном итоге эти люди умирают от энергетического голода, – объяснил Султан Тулеуханов. Сегодня уже совершенно ясно, что многие болезни тесно связаны с ритмикой. В 2017 году группа ученых из США – Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг – стала обладателем Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадный ритм. Это свидетельствует о том, что суточные ритмы организма являются фундаментальным свойством живых систем, а значит, мы должны жить согласно солнечным часам. Таким образом, перевод времени является приведением его в соответствие с природными часами. И прежде всего нас должно беспокоить здоровье наших граждан. Поэтому тем, говорит профессор, кто работает в ночную смену, необходимо платить в разы больше, чем тем, кто ходит на работу днем. – Нарушение жизненного ритма оказывает влияние на изменения в физиологии человека. Когда человек живет не по природным часам, это сказывается на его здоровье, он становится нервным, источая негатив и агрессию. Не случайно наши предки всегда жили в гармонии с природой, не зависели от часов, наблюдая лишь за положением Солнца на небосводе, – сказал в завершение разговора Султан Тулеуханов. #часы #время #перевод времени #единый часовой пояс