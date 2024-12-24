Солнце – дирижер жизни на Земле

Насколько оправданным был перевод часов в Казахстане? Своим мнением с нами поделился профессор кафедры биофизики, биомедицины и нейронауки КазНУ им. аль-Фараби, академик НАН РК Султан Тулеуханов. Доктор биологических наук уже более 50 лет занимается хронобиологией и хрономедициной – направления­ми, изу­чающими циклические процессы.

– Когда я начинал свои исследования, многие преподаватели считали, что хронобиология – это несерьезно. Но я, опираясь на знания биофизики и термодинамики, пришел к хронобиологии, доказав, что циклические процессы являются основой жизни, – рассказывает профессор. – Сегодня мы добились признания: нас просят включить курс хрономедицины в учебные программы медицинских вузов. А за рубежом уже публикуют специа­лизированные научные журналы на эту тему.

Так что же такое хронобиология и хрономедицина? По словам профессора, это – науки по изучению динамических процессов, протекающих в живых системах при различных функциональных состояниях.

– Человек – это динамическая система, подчинненая ритмам, – уточняет ученый. – Сердце бьется ритмично, мы дышим, спим и бодрствуем, то есть все метаболические процессы в организме также носят ритмический характер.

Отвечая на вопрос о том, почему мы пришли к необходимости изменения часовых поясов, профессор говорит: человек – существо биосоциальное, но природные законы объективны, и они выше требований социума. Природа – главный регулятор, а Солнце – ее дирижер. Именно оно задает естественные ритмы жизни. Значит, субъективные, социальные, общественные закономерности должны вытекать из основополагающих и объективных естественных законов природы.

По словам ученого, в недрах архивов был обнаружен документ – «Декрет о времени», изданный в 1930 году за подписью Иосифа Сталина. Тогда административным указом отодвинули как летнее, так и зимнее время на час вперед, и мы отошли от солнечного ритма. Это привело к десинхронозу – нарушению природных ритмов.

– Мы жили в этих условиях почти век, но это была адаптация к ненормальным условиям, – поясняет он. – Вернувшись к солнечному времени, мы восстановили естественный ритм. Время должно вытекать из солнечных часов, дирижировать всеми жизненными явлениями и процессами на планете должно Солнце. Это главный источник свободной энергии, необходимой для жизни. А раз так, значит, все динамические характеристики должны исходить от него.

Что же касается неудобств, на которые порой жалуются некоторые казахстанцы, то, как говорит профессор, все социальные вопросы, связанные с временем, можно решить административными мерами. Например, в Китае, несмотря на огромную территорию, существует единое пекинское время. Люди должны подстраиваться под Солнце, а не наоборот. И поэтому начало трудового дня можно согласовать с работодателем, что не считается нарушением законодательства, прав работников.

– Напомню, что в Германии на многих предприятиях рабочий день начинается в семь часов утра. Люди в 16 часов возвращаются домой, занимаются семьей и свои­ми делами. Недавно, к примеру, звонили знакомые из Копенгагена. У них начинает темнеть уже в три часа дня, – комментирует специалист.

В научной литературе существует уже три хронотипа людей: жаворонки, совы и голуби. Но реально, по мнению ученого, должна существовать только одна группа – жаворонки. С Солнцем встающие и с его закатом идущие ко сну – это и есть нативный, то есть природный, ритм.

– В КазНУ в свое время работал медик, профессор Михаил Ефимов, который свою лабораторию радиобиологии и онкологии переименовал в хроноонкологию. Он доказал, что у онкобольных идет полное расщепление ритмов. Клетки безу­держно делятся и требуют большей траты энергии. Стало быть, суточный ритм преломляется и расщепляется. В конечном итоге эти люди умирают от энергетического голода, – объяснил Султан Тулеуханов.

Сегодня уже совершенно ясно, что многие болезни тесно связаны с ритмикой. В 2017 году группа ученых из США – Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг – стала обладателем Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадный ритм. Это свидетельствует о том, что суточные ритмы организма являются фундаментальным свойством живых систем, а значит, мы должны жить согласно солнечным часам.

Таким образом, перевод времени является приведением его в соответствие с природными часами. И прежде всего нас должно беспокоить здоровье наших граждан. Поэтому тем, говорит профессор, кто работает в ночную смену, необходимо платить в разы больше, чем тем, кто ходит на работу днем.

– Нарушение жизненного ритма оказывает влияние на изменения в физиологии человека. Когда человек живет не по природным часам, это сказывается на его здоровье, он становится нервным, источая негатив и агрессию. Не случайно наши предки всегда жили в гармонии с природой, не зависели от часов, наблюдая лишь за положением Солнца на небосводе, – сказал в завершение разговора Султан Тулеуханов.­