Аким области наградил полицейских, спасших двух рабочих в ВКО

Сегодня на очередной сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата аким области Нурымбет Сактаганов вручил Почетные грамоты двум полицейским, проявившим героизм и мужество при спасении человеческих жизней? передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД

Фото: МВД

Награды удостоены участковый инспектор полиции отдела полиции Уланского района Нурдаулет Тетепов и криминалист оперативно-криминалистической группы Асет Нагашбаев.

20 августа в поселке Касым Кайсенов полицейские оказали помощь двум рабочим, потерявшим сознание во время работ в канализационном колодце. Благодаря бдительности капитана полиции Асета Нагашбаева и смелым действиям майора полиции Нурдаулета Тетепова двое граждан были своевременно спасены.

Глава региона отметил героизм, профессионализм сотрудников полиции и их готовность всегда прийти на помощь, подчеркнув важность таких благородных поступков и высокой гражданской ответственности.