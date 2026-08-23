Рост гражданской активности

Научно-исследовательский центр «Молодежь» при поддержке Минис­терства культуры и информации РК провел в столице экспертную встречу в рамках диалоговой площадки Jastar X на тему «Выборы Курултая – 2026: участие и активность молодежи».

В ходе встречи представители исследовательских центров, эксперты в сфере молодежной политики и юристы совместно с молодежью не только подняли вопросы вовлечения молодых казахстанцев в электоральный процесс и повышения гражданской ответственности, но и обсудили содержание конституционных изменений, формирование новой политической архитектуры страны и ее значение для долгосрочного развития Казахстана.

Как отметил директор РГП «Центр анализа и информации» МКИ Михаил Комиссаров, минувшая электоральная кампания охарактеризовалась активным участием молодежи – от 18 до 35 лет. Об этом свидетельствует как в целом исключительно высокая для парламентских выборов явка, так и ряд социологических опросов.

– Явка, которую мы наблюдали на прошедших выборах, ярко продемонстрировала готовность населения участвовать в общественно-политических процессах. Если говорить прицельно о молодежи, то отдать свой голос пришли около четырех миллионов молодых казахстанцев, – уточнил глава центра.

По мнению экспертов, такой подъем электоральной активности связан прежде всего с высокой социальной ответственностью молодых граждан, их гражданской сознательностью, что в том числе выражается в желании принимать участие в политических процессах, иметь возможность влиять на будущее страны, определять векторы развития нашего государства.

В свою очередь эксперт-консультант Цент­ра институционального анализа и реформ КИОР Камила Амуртаева рассказала: для научного сообщества электоральная пора оказалась очень насыщенным временем, когда, с одной стороны, стояла задача изучить общественные настроения, в частности, в молодежной среде, а с другой – адекватно донести до избирателей важность и суть происходящих реформ.

По словам эксперта, сбор данных проходил в том числе в ходе телефонных опросов, проводившихся в 17 областях и трех городах республиканского значения с охватом в 1 200 респондентов. Тогда-то и удалось выяснить, что электоральная активность не зависит от возраста.

– Нет никакой доминирующей возрастной группы избирателей. С уверенностью можно заявить, что казахстанцы в возрасте 46–60 лет и 61 года и старше демонстрировали ту же готовность проголосовать на выборах, что и представители поколения 18–28 лет. Это говорит о том, что наша молодежь активно вовлечена в процессы, происходящие в стране, – заключила Камила Амуртаева.

Напомним, научно-исследовательский центр «Молодежь» с 2012 года осуществляет научно-аналитическую, информационную и консультационную деятельность в сфере государственной молодежной политики. Центр специализируется на проведении прикладных социологических исследований, подготовке национальных и аналитических докладов, разработке методических материалов, а также развитии взаимодействия с молодежными ресурсными центрами и повышении квалификации их сотрудников.