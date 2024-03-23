Совершившие теракт в Подмосковье люди задержаны – ФСБ

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Четыре террориста, участвовавшие в нападении на Crocus City Hall, задержаны в Брянской области, передает Kazpravda.kz

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Они пытались перейти российско-украинскую границу, имели контакты с украинской стороной, заявили в центре общественных связей ФСБ России, сообщает Интерфакс.

«В результате действий спецслужб и правоохранительных органов задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в комплексе "Крокус"», - сообщили в субботу в ЦОС ФСБ.
Отмечается, что ведется работа по выявлению пособнической базы.

В спецслужбе заявили, что «после совершения теракта преступники пытались скрыться, продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы».

«В результате слаженных действий специальных и правоохранительных ведомств с разницей в несколько часов в Брянской области были задержаны все четверо террористов. В настоящее время они этапируются в Москву», - заявили в ЦОС ФСБ.

При этом в спецслужбе подчеркнули, что ведется работа по выявлению всех обстоятельств теракта – «уже установлено, что теракт был тщательно спланирован, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике».

«После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующий контакт на украинской стороне», - заявили в ЦОС ФСБ.

В спецслужбе отметили, что расследование теракта продолжается.

Между тем количество погибших в результате теракта в подмосковном Crocus City Hall выросло до 93 человек, сообщили в следственном комитете РФ (СКР).

#Россия #теракт #Московская область

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