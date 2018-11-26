​Создать комфорт и навести порядок

Многоэтажные дома в Туркестане и райцентрах, за редким исключением, представляют собой жалкое зрелище. Обшарпанные стены, дырявая кровля, затопленные подвалы... В масштабах региона речь идет не о десятке и даже не о сотне таких многоэтажек.

В целом по региону на 1 нояб­ря текущего года насчитывается 1 475 многоэтажных жилых домов. При этом в капитальном ремонте срочно нуждается 508, или 34,7% из них. Причины, по которым обветшал жилфонд, в общем-то хорошо известны. Два с половиной десятилетия собственники квартир в массе своей не вложили в содержание общего домового имущества ни одного тенге, ограничиваясь ремонтом лишь собственной жилплощади. Сложилась такая практика, сог­ласно которой кровлю, подвалы, стены и лестничные марши было принято считать ничейными.

Для нормального содержания объектов кондоминиума с согласия собственников жилья должны были создаваться либо кооперативы собственников квартир – КСК, либо управляющие компании. Этот процесс в регионе как-то изначально не заладился. С трудом здесь приживаются любые формы коллективного управления, будь-то КСК или кондоминиумы. Даже сейчас такие структуры созданы менее чем в половине существующих многоэтажных домов.

По информации главного специалиста областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бахтыбека Убайдина, в целом по Туркестанской области для обслуживания 631 многоэтажного жилого дома, что составляет 42,7% от общего их числа, созданы 21 КСК и одна сервисная компания. Жители оставшихся многоквартирных домов по-прежнему не задумываются, к чему может привести беспечность.

Правительство, чтобы изменить ситуацию и не допустить роста числа аварийных домов, продумало механизм модернизации жилищного фонда, включив его в программу «Развитие регионов до 2020 года». Он разработан по поручению Главы государства и предполагает непосредственное участие граждан, которые получили возможность на льготных условиях провести необходимый ремонт с последующим расчетом на протяжении ряда лет.

– Важно отметить, что средства выделяются из бюджета, но на возвратной основе, – подчеркивает начальник областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Маргулан Марайим. – Жильцам это очень выгодно, ведь речь идет о беспроцентном финансировании. Прог­рамма предполагает, что деньги, поступившие в виде платежей от жильцов домов, которые уже отремонтированы, будут направляться на финансирование модернизации других домов. Люди сами вправе решать, какие виды работ сделать, равно как и то, какой строительной компании доверить ремонт.

Создать комфорт и привести в порядок жилищный фонд власти региона намерены в ближайшие 7 лет. Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области разработан план мероприятий до 2025 года, согласно которому запланирован ремонт 508 многоэтажных жилых домов.

Ремонт такого количества жилья потребует, по предварительным подсчетам, вложений в сумме 4,522 млрд тенге. Эффект подобной масштабной работы в первую очередь почувствуют сами туркестанцы, получив возможность жить в обновленном и безопасном доме с модернизированными инженерными коммуникациями.

В рамках программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства в период с 2011 по 2015 год на средства республиканского бюджета удалось провести капитальный ремонт в 54 многоэтажках. На эти цели было направлено 539,6 млн тенге. В 2016-м средства на модернизацию многоквартирных жилых домов в области не выделялись. А вот прошлый год был щедрым на финансирование. В областном бюджете предусмотрели 1,2 млрд тенге, которых оказалось достаточно для проведения ремонта в 103 многоэтажках.

В текущем году на средства местного бюджета идет ремонт 12 многоквартирных домов в Туркестане и 8 – в Арыси. Приведение их в порядок обойдется соответственно в 159,9 и 92,5 млн тенге. Большинство этих жилых объектов было построено несколько десятилетий назад. К примеру, дом № 33 по улице МПС в Арыси сдан в эксплуатацию в 1972 году. В нем всего 8 квартир – по 4 двух- и трехкомнатных.

На общем сходе жители решили, что обновят фасад, перекроют прохудившуюся кровлю, освежат подъезды, сделав при входе навесы, а вокруг дома построят отмостки. Подсчеты показали, что общая стоимость капремонта составит 14 824,0 тыс. тенге. Рассчитываться жильцы будут на протяжении 15 лет. Ежемесячный платеж для владельцев двухкомнатной квартиры площадью 174,8 кв. м составит 7 560 тенге, трехкомнатной, площадь которой 221,6 квадратов, – 9 583,5 тенге в месяц.

Люди сочли такие суммы вполне приемлемыми. Ну а чтобы ремонт прослужил долго и не вызывал нареканий со стороны жителей, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства областного акимата взяло на себя функции мониторинга.