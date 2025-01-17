Спасатели напомнили о правилах безопасности при зимней рыбалке

Ниже приводим рекомендации МЧС. Соблюдение этих простых правил поможет вам провести зимнюю рыбалку безопасно.

Проверьте толщину льда — для безопасного выхода на лёд его толщина должна быть не менее 10 см для одного человека.

Не выходите на лёд в одиночку.

Одевайтесь по погоде — тепло и многослойно, не забывайте про тёплые перчатки и обувь с нескользящей подошвой.

Иметь средства спасения — возьмите с собой верёвку, спасательный желет и свисток.

Будьте осторожны с лунками — сверлите их аккуратно, чтобы избежать травм.

Следите за погодой — при ухудшении погодных условий сразу покидайте лёд.