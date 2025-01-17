Спасатели напомнили о правилах безопасности при зимней рыбалке
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Венера Баталова
корреспондент
В МЧС отметили необходимость соблюдения правил безопасности во время рыбной ловли в зимний период, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов
Ниже приводим рекомендации МЧС. Соблюдение этих простых правил поможет вам провести зимнюю рыбалку безопасно.
- Проверьте толщину льда — для безопасного выхода на лёд его толщина должна быть не менее 10 см для одного человека.
- Не выходите на лёд в одиночку.
- Одевайтесь по погоде — тепло и многослойно, не забывайте про тёплые перчатки и обувь с нескользящей подошвой.
- Иметь средства спасения — возьмите с собой верёвку, спасательный желет и свисток.
- Будьте осторожны с лунками — сверлите их аккуратно, чтобы избежать травм.
- Следите за погодой — при ухудшении погодных условий сразу покидайте лёд.
- Не употребляйте алкоголь — он снижает реакцию и увеличивает риск.