Спасатели напомнили о правилах безопасности при зимней рыбалке

Экология
99
Венера Баталова
корреспондент

В МЧС отметили необходимость соблюдения правил безопасности во время рыбной ловли в зимний период, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ниже приводим рекомендации МЧС. Соблюдение этих простых правил поможет вам провести зимнюю рыбалку безопасно.

  • Проверьте толщину льда — для безопасного выхода на лёд его толщина должна быть не менее 10 см для одного человека.
  • Не выходите на лёд в одиночку.
  • Одевайтесь по погоде — тепло и многослойно, не забывайте про тёплые перчатки и обувь с нескользящей подошвой.
  • Иметь средства спасения — возьмите с собой верёвку, спасательный желет и свисток.
  • Будьте осторожны с лунками — сверлите их аккуратно, чтобы избежать травм.
  • Следите за погодой — при ухудшении погодных условий сразу покидайте лёд.
  • Не употребляйте алкоголь — он снижает реакцию и увеличивает риск.
#МЧС #зима #рыбалка

Популярное

Все
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Оперативно, грамотно и честно!
Определены самые популярные у туристов регионы
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Учиться с удовольствием
Баланс строгих норм и морали
Алматинская школьница стажировалась в космическом агентстве США
Батареи дождались тепла
Их породнило печатное слово
Так комфортнее и интереснее жить
Ключ к душе человека
Казахстан – в числе лидеров студенческих игр
Школьники Астаны получат дипломы по рабочим специальностям
Совсем не розовые пони
Бахыт и его команда
Экоотели уже на подходе
Лучшие инвестиции –  в комфортное детство
В память об Алие
Модульное жилье для военнослужащих
Вставай на лед!
Закон Республики Казахстан
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
На языке текста и рисунка
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Чтобы не потерять себя
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Похищавшую нефтепродукты ОПГ задержали в Кызылорде
Подписан закон по внедрению Единой добровольной накопительной системы «Келешек»
Через «социальный кошелек» медики выдают бесплатные лекарства
Дело Шерзата Болата: расследование не окончено
Триумф на родине Болливуда
Объем выявленных фальшивых денег вырос в Казахстане
Хранитель вечной любви
Третью четверть в наилучших условиях начали ученики районов Приаралья
Цена на золото снова подскочила
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Более 1,8 млн штук молоди рыб спасли в Атырауской области
«Мог ли Человек дождя способствовать подъему воды в Северно…
В Петропавловске оштрафуют тех, кто выбросит елку позже 25 …
Алматинцам предложили сдать новогодние елки в зоопарк

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]