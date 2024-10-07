Спасатели вызволили талдыкорганца из-под колес грузовика

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В городе Талдыкорган грузовой автомобиль совершил наезд на двадцатилетнего пешехода, который остался зажатым под машиной и не смог самостоятельно выбраться, передает корреспондент Kazpravda.kz

Оперативно прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавшего и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.

В МЧС отметили, что действия спасателей позволили минимизировать последствия аварии.