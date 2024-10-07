Спасатели вызволили талдыкорганца из-под колес грузовика
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Грузовик сбил парня в областном центре
В городе Талдыкорган грузовой автомобиль совершил наезд на двадцатилетнего пешехода, который остался зажатым под машиной и не смог самостоятельно выбраться, передает корреспондент Kazpravda.kz
Оперативно прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавшего и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.
В МЧС отметили, что действия спасателей позволили минимизировать последствия аварии.