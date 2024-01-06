Стала известна соперница Рыбакиной в финале Брисбена

Спорт
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В решающем поединке встретятся прошлогодние финалистки Australian Open, передает Kazpravda.kz

Фото: Sputnik Беларусь

Во втором полуфинале турнира WTA 500 в австралийском Брисбене Арына Сабаленка обыграла соотечественницу Викторию Азаренка со счетом 6:2; 6:4.

Для Рыбкиной и Сабаленка это будет 8-я встреча в истории и третий финал. Сейчас беларуска в личном противостоянии впереди со счетом 5:2, а в финалах счет - 1:1, отмечает Спорт Шрёдингера.

Финал состоится в воскресенье; начало - в 10:00.

Победительница получит $220 000, а финалистка - $135 000.

#теннис #Елена Рыбакина #Брисбен

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