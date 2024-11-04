Экс-главе комитета противопожарной службы МЧС вынесли приговор

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По приговору Военного суда Акмолинского гарнизона осуждены к пяти годам лишения свободы председатель комитета противопожарной службы МЧС РК Н. Дербисов и начальник ДЧС Шымкента М. Жаксибаев; к 9 годам лишения свободы - начальник ДЧС области Жетісу Б. Избасаров. сообщает Kazpavda.kz со ссылкой на Антикор

Они признаны виновными в получении взяток в общей сумме 39,7 млн тенге от представителя бизнеса за покровительство его предпринимательской деятельности.

Также в Антикоре добавили, что Б.Избасаров осужден за превышение власти, выразившееся в незаконном начислении себе подъемных в сумме 1,7 млн тенге.