Экс-главе комитета противопожарной службы МЧС вынесли приговор

Коррупция
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Дана Аменова
корреспондент

Нурболата Дербисова вместе с подельниками приговорили к разным срокам заключения

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По приговору Военного суда Акмолинского гарнизона осуждены к пяти годам лишения свободы председатель комитета противопожарной службы МЧС РК Н. Дербисов и начальник ДЧС Шымкента М. Жаксибаев; к 9 годам лишения свободы - начальник ДЧС области Жетісу Б. Избасаров. сообщает Kazpavda.kz со ссылкой на Антикор  

Они признаны виновными в получении взяток в общей сумме 39,7 млн тенге от представителя бизнеса за покровительство его предпринимательской деятельности.

Также в Антикоре добавили, что Б.Избасаров осужден за превышение власти, выразившееся в незаконном начислении себе подъемных в сумме 1,7 млн тенге.

«Указанные граждане также лишены прав занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Приговор суда не вступил в законную силу», – говорится в официальном сообщении.

#суд #приговор #МЧС #противопожарная служба #Нурболат Дербисов

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