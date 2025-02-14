Судьба и Родина – едины

Все начинается с семьи

Это имя, безусловно, знакомо всем павлодарцам – земляк, в 20 лет получивший звание Героя Советского Союза, позднее ставший государственным и общественным деятелем, развивавшим город и область. Однако для читателя книга будет интересна особенно потому, что написал ее сын фронтовика – Мурат Каирбаев, который больше четверти века, собирая материалы в архивах Казахстана и России, посвятил воссозданию истории семьи и особой судьбы отца. А ведь в жизни Махмета Каирбае­ва многое сложилось вопреки обстоя­тельствам: сын «врага народа», ставший Героем Советского Сою­за, занимавший руководящие посты и боровшийся за восстановление честного имени отца.

Махмет Каирбаев родился в ауле Кулмурза Семипалатинской губернии в конце декабря 1924 года. Однако в документах указана дата 1 января 1925-го – в то время при незнании точного дня записывали начало полугодия, а местом рождения зафиксировали село Семиярск. Именно здесь проживала семья будущего героя – отец Каирбай, мать Малике и старший брат Ахмет. Но, будучи беременной вторым ребенком, Малике поехала в Калмурзу – родной аул, откуда смогла вернуться в Семиярск лишь после ледостава на Иртыше уже с Махметом на руках. Вот и возникла эта путаница в датах и документах, объясняет которую автор книги спустя почти сто лет.

На презентации издания Мурат Каирбаев подчеркивал, что для казахов важно знать своих предков до седьмого поколения, знать судьбу семьи, и потому немало внимания в книге он уделил истории родного края и всего рода. В некотором смысле он продолжил дело своего отца, который в послевоенные годы пытался восстановить честное имя Каирбая Мукатаева.

Это отец Махмета Каирбаева, с 20-х годов прошлого века работавший в системе потребительской кооперации – заведующим Бескарагайским районным продовольственным магазином. Зная особенности того времени, неудивительно, что 26 августа 1937 года Каирбай Мукатаев был арестован и без всяких оснований осужден за участие в нацио­нал-фашистской организации и вредительскую деятельность в системе Бескарагайского райпотребсоюза. 25 октября того же года он был расстрелян. Супруге же сказали, что он осужден на десять лет без права переписки.

После ареста Каирбая Малике осталась одна с пятью несовершеннолетними детьми на руках, без дома, имущества и средств к существованию. Но больше, чем нужда, на всех членов семьи давило клеймо «семья врага народа». Дети рано повзрослели. В тяжелые для семьи времена старший брат Ахмет оставил учебу в школе и пошел работать по линии министерства заготовок. Мать устроилась на работу в артель вязальщицей.

В 1941 году в шестнадцать лет Махмет окончил школу и поступил в Семипалатинский педагогический институт. Остается лишь удивляться тому, как все же зачислили в учительский институт сына «врага народа». Впрочем, учеба длилась недолго – в январе 1942 года здание института было отведено для размещения военного госпиталя, и студентов распустили по домам. Махмет вернулся в Семиярск и стал преподавателем математики.

Подвиг героя

Махмет дважды подавал заявления уйти добровольцем на фронт, но призвали его только летом 1942 года, когда подошел возраст. 13 августа он поехал в Узбекскую CCP, куда в Бухару было эвакуировано Подольское артиллерийское училище. В апреле 1943-го он окончил ускоренные шестимесячные курсы и, минуя ступень младшего лейтенанта, получил звание лейтенанта как отличник учебы. Но поначалу Махмета оставляли в училище в качестве командира взвода по обу­чению курсантов, и это решение командования училища парень воспринял как знак недоверия из-за репрессированного отца.

Но настойчивость сделала свое дело – неоднократно подаваемые Каирбаевым рапорты об отправке на фронт были удовлетворены через два месяца. В июне 1943 года Махмет Каирбаев – в действующей армии, на Калининском, а затем Прибалтийском фронтах. Он командир взвода, а затем батареи, воевал в составе истребительно-противотанкового артиллерийского полка. На фронте этим частям придавалось особое значение: рядовые и командиры получали повышенные оклады, а за каждый подбитый танк полагалась премия.

В августе 1944 года командир батареи 712-го истребительного полка старший лейтенант Махмет Каирбаев, которому не исполнилось еще и 20 лет, получил приказ: с 15 бойцами помочь одной из батарей полка, оказавшейся в окружении. Все они стояли насмерть в том бою – девять из пятнадцати шедших на задание доб­ровольцев погибли. За этот бой Махмет Каирбаев был удостоен звания Героя Советского Союза.

Из наградного листа героя: «...старший лейтенант Каирбаев Махмет в боях за нашу Социалистическую Родину 19 августа 1944 года западнее города Шяуляй (бывш. Шавлы) показал мужество, героизм, личным примером воодушевлял своих бойцов на подвиг.

Тов. Каирбаев получил приказ: с 15 бойцами оказать помощь одной из батарей полка, которая вела бой в окружении. Выполняя приказ, тов. Каирбаев встретился с превосходящими силами противника, до 100 фашистов атаковали горсточку храб­рецов. В коротком бою наши бойцы уничтожили до 70 солдат противника, лично тов. Каирбаев застрелил до 20 гитлеровцев. Когда старший лейтенант прибыл на батарею, личный состав ее вел тяжелые бои с тридцатью танками противника, которые действовали совместно с пехотой при поддержке артиллерии. Весь офицерский состав батареи был выведен из строя. Тов. Каирбаев решительно принял на себя командование батареей и организовал отражение семи контратак противника. Когда два орудия были выведены из строя, тов. Каирбаев огнем оставшегося орудия сжег три танка противника, а затем вступил в рукопашную схватку с немецкой пехотой, которая просочилась на батарею.

B ожесточенной схватке бойцы, возглавляемые бесстрашным офицером, уничтожили до батальона гитлеровцев. Батарея тов. Каирбаева стояла насмерть. Путь немецким танкам на Шяуляй был закрыт. За исключительное мужество, проявленное в боях с немецкими захватчиками, старший лейтенант Каирбаев Махмет достоин звания «Герой Советского Союза» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Командир 712-го ИПТАП подполковник Мельников. 29 августа 1944 года».

Высокое звание Героя Советского Союза Махмету Каирбаеву присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 марта 1945 года.

Не покоренный временем

После окончания войны молодого боевого офицера, награжденного, кроме Звезды Героя, орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной войны первой и второй степеней, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и другими, ждало блестящее будущее на ниве военной службы. Он без вступительных экзаменов был зачислен в Артиллерийскую академию имени Дзержинского, однако вскоре был отчислен без объяснения причин.

Впрочем, ему все было ясно. Дело в том, что официальный документ о кончине арестованного в 1937 году Каирбая Мукатаева семья получила лишь в 1943-м. Расстрельные приговоры оформлялись невинным людям в 1937–1938 годах, а годы спустя родным сообщали, что заключенный умер от болезни в лагере. Такое извещение получит и супруга Каирбая, когда два их сына уже будут на фронте.

Еще тогда Махмет Каирбаев твердо решил прояснить судьбу отца. И потому осенью 1945-го, уже будучи зачисленным в академию, он пишет заявление на имя наркома НКВД СССР Л. П. Берии, в котором ходатайствует о пересмотре дела отца и снятии с него судимости. Результатом стало лишь его отчисление, а заключение по делу отца, датированное 28 февраля 1946 года, выводов не изменило: Каирбай Мукатаев осужден «тройкой» НКВД правильно, приговор приведен в исполнение.

Но и после такого результата сын не оставит попыток восстановить честное имя отца. И наконец, 27 декабря 1956 года Каирбай Мукатаев был реабилитирован постановлением Президиума Павлодарского областного суда...

С 1946 года Махмет Каирбаев был на партийной и советской работе в Бескарагайском, Успенском, Ермаковском и Краснокутском (ныне Актогайском) райкомах партии. В 1960-м окончил Высшую партийную школу в Алма-Ате. С 1968 по 1976 год был вторым секретарем Павлодарского обкома партии, затем, до 1982 года, работал председателем облисполкома. Эти четырнадцать лет были периодом бурного развития региона – Павлодар-Экибас­тузского территориально-производственного комплекса, как его стали называть в директивных документах СССР. Именно тогда были построены крупнейшие предприятия, сделавшие Павлодарскую область одной из наиболее индустриально развитых. И энергичный Махмет Каир­баевич не засиживался в кабинетах. Его можно было видеть и на трассе строившегося канала Иртыш – Караганда, и на строительных площадках Экибастуза, и на предприятиях города и области. А особенной заботой было село, его руководящие кадры: этих людей он всегда замечал и поддерживал.

Словом, мирная жизнь героя была наполнена таким же самоотверженным трудом на благо Родины, как и его фронтовая служба в годы войны. Махмет Каир­баев внес значительный вклад в развитие Павлодарского Прииртышья, о чем свидетельствуют его многочисленные награды за труд, среди которых четыре ордена Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской революции, медали.

Благодаря многолетним трудам и поискам Мурата Каирбаева и при содействии земляков героя книга «Махмет Каирбаев» вышла тиражом в 10 тыс. экземпляров и поступит в библиотеки, советы ветеранов и другие организации всех регионов Казахстана.