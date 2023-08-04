Свидетель кражи помешал вору сбежать с пожертвованиями граждан в Шымкенте

Ящик для сбора пожертвований не дал выкрасть неравнодушный горожанин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Шымкента.

Фото: Kazpravda.kz

Согласно информации, закрытый на навесной замок ящик для сбора пожертвований, находившийся в одном из крупных торговых точек, вор взломал средь бела дня. Достав из ларца все деньги, мужчина собрался бежать, но не успел.

Сообщается, что ему помешал неравнодушный гражданин, ставший свидетелем кражи. О произошедшем житель города сообщил в полицию.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники УП Каратауского района. Факт зарегистрировали в ЕРДР по уголовной статье «Кража». Стало известно, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за наркоправонарушение. Украденные деньги полицейские вернули благотворительному фонду, которые поблагодарили неравнодушных горожан за помощь», – отметили в ДП.